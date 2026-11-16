Dončićev trener: Ko tako igramo, drug drugega pustimo na cedilu

Košarkarji Los Angeles Lakers so Phoenix premagali s 131:123 in dosegli osmo zaporedno zmago, a je njihov trener JJ Redick po tekmi govoril predvsem o nedopustnem popuščanju. Jezerniki so skoraj zapravili 31 točk prednosti, zato ga niti 43 točk Luke Dončića ni odvrnilo od jasnega opozorila: »Igrati moraš vseh 48 minut.«

»Preveč garamo in vlagamo preveč truda, da si priigramo takšno prednost. Ko nato popustimo, drug drugega pustimo na cedilu,« je po zmagi Los Angeles Lakers nad Phoenixom s 131:123 opozoril trener JJ Redick.

Jezerniki so ob koncu tretje četrtine vodili že s 101:70, nato pa gostiteljem dovolili vrnitev v tekmo. Phoenix je v zadnjih dvanajstih minutah dosegel 43 točk in se dobro minuto pred koncem približal na pet točk zaostanka. Odločilno trojko za Los Angeles je nato zadel Quentin Grimes.

Redicka ni pomiril niti pogled na lestvico: njegovo moštvo ima po osmi zaporedni zmagi dvanajst uspehov in le dva poraza. »Za zmage bomo potrebovali tudi obrambo. V zadnji četrtini moramo biti boljši,« je poudaril.

Luka Dončić je dosegel 43 točk, a je trener po tekmi v ospredje postavil odgovornost celotnega moštva. »Vidiš, kako dobri smo lahko. Ni razloga, da bi kadar koli igrali pod to ravnjo,« je njegove besede povzel Los Angeles Times.