Luka Dončić kljub občutno boljši statistiki le drugi najboljši

Slovenski košarkarski as Luka Dončić kljub izjemnemu zaključku koledarskega leta 2023 ni bil izbran za igralca meseca decembra v ligi NBA. Ta naziv je pripadel Shaiju Gilgeous-Alexandru. Ta igra za trenutno bolj uspešno zasedbo Oklahomo, ki na lestvici zahodne konference drži drugo mesto.

Štiriindvajsetletni Dončić je decembra z Dallasom zabeležil osem zmag in pet porazov, na treh tekmah, ki so jih Mavericks izgubili, pa ni igral. Povprečno je na tekmo dosegal 37,5 točke, 8,9 skoka ter 11,1 asistence ob 1,5 ukradene žoge ter 0,9 blokade na tekmo.

Doslej je v karieri trikrat postal igralec meseca. Nazadnje mu je to uspelo decembra 2022, pred tem pa še februarja 2022 in novembra 2019.

Gilgeous-Alexander je za Oklahomo odigral vseh 13 dvobojev v mesecu decembru, izgubil je na vsega treh tekmah. V povprečju je dosegal 31,9 točke, 5,4 skoka, 6,6 podaje ter 3,1 ukradene žoge na tekmo.

Na vzhodu je igralec meseca postal Giannis Antetokounmpo. Zanj je to že deseti tovrstni naziv, s čimer je na večni lestvici od začetka podeljevanja nagrad v sezoni 1979/80 na sedmem mestu. Na vrhu je LeBron James s 40.

Izjemni Grk je decembra za Milwaukee, ki na lestvici vzhoda zaseda drugo mesto, na 13 odigranih tekmah zbral enajst zmag. V povprečju je dosegel 32,5 točke, 11,5 skoka, 6,8 podaje ter po eno blokado ter 1,3 ukradene žoge na tekmo.

Oktobra in novembra sta bila prva igralca meseca to sezono lige NBA Nikola Jokić in Jayson Tatum.

Novinca meseca sta sicer še drugič zapovrstjo v tej sezoni postala Oklahomin Chet Holmgren na zahodu in Miamijev Jaime Jaquez na vzhodu. Trenerja meseca decembra pa sta na zahodu Tyronn Lue (LA Clippers) in Joe Mazzula (Boston) na vzhodu.