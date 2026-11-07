Ob Dončićevih predstavah trenerju zmanjkuje presežnikov, najti bo moral nove

Luka Dončić je novo sezono lige NBA začel v izjemnem ritmu, še posebej pa izstopa njegov napredek pri metu za tri točke. Trener Los Angeles Lakers JJ Redick je pred obračunom s Portlandom pojasnil, zakaj je slovenski zvezdnik z razdalje postal še nevarnejši.

Dončić je v novo sezono vstopil kot najboljši strelec lige, ob tem pa dosega tudi najboljše odstotke metov za tri točke v karieri. Pred dvobojem s Portlandom je bil pri poskusih izza črte uspešen kar 43,1-odstotno, kar je precej nad njegovim dosedanjim kariernim povprečjem.

Redick je po novi izjemni predstavi ostal brez besed. Na novinarski konferenci so ga vprašali, ali mu počasi že zmanjkuje presežnikov za opisovanje slovenskega zvezdnika. »Seveda,« je v smehu odgovoril Redick in nasmejal zbrane novinarje. »Očitno si bom moral vzeti nekaj časa, razmisliti in poiskati nove presežnike, da bom imel prihodnjič na voljo več besed. Za zdaj pa sem ostal brez njih,« je priznal trener Jezernikov.

Redick razloge za napredek vidi predvsem v vsakodnevnem delu in načinu treninga. »Najpomembneje je, da je vsak dan v dvorani in meče na koš,« je za Los Angeles Times povedal trener Jezernikov. Ob tem je poudaril, da Dončić na treningih pogosto ponavlja mete iz položajev, v katerih se znajde tudi med tekmami.

Slovenec večino trojk poskuša doseči z območja nad vrhom rakete, redkeje pa meče iz kotov igrišča. Redick opaža tudi spremembe pri njegovih značilnih metih po koraku nazaj. Čeprav je Dončićevo najmočnejše orožje že vrsto let met po odmiku v levo, je v tej sezoni uspešen tudi pri podobnih poskusih v desno.

Pomembno razliko trener vidi še v odločnosti. Po njegovih besedah košarkarji, ki veliko mečejo po preigravanju, občasno oklevajo, ko dobijo priložnost za neposreden met po podaji. Pri Dončiću tega zadržka skoraj ni več, saj je ves čas pripravljen na zaključek napada.

Redickove besede so dodatno težo dobile le nekaj ur pozneje. Dončić je proti Portlandu dosegel kar 53 točk in bil najzaslužnejši za zmago Lakersov s 124:118. Posebej se je izkazal v tretji četrtini, ko je prispeval 20 točk in vodil preobrat kalifornijskega moštva.

Za najodmevnejši trenutek večera je poskrbel že ob koncu prvega polčasa, ko je zadel izjemen met s svoje polovice igrišča. Njegova predstava je bila še ena potrditev izjemne strelske forme, s katero se je uveljavil kot eden glavnih kandidatov za nagrado najkoristnejšega igra