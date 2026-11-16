Jezni Luka Dončić kar sam poprijel za trenersko tablo: Ne bi smel igrati!

Osma zaporedna zmaga košarkarjev Los Angeles Lakers je našemu zvezdniku Luki Dončiću vseeno pustila tudi nekaj razlogov za nezadovoljstvo. Jezerniki so Phoenix premagali s 131:123, a so v zadnji četrtini skoraj zapravili visoko prednost. Slovenec, ki je dosegel 43 točk in dodal devet asistenc, je po tekmi opozoril, da si takšnih končnic ne bi smeli dovoliti.

»Nisem nameraval igrati v zadnji četrtini. Pri tem moramo biti boljši. Slabo smo končali tekmo. Ko si priigramo prednost, jo moramo znati zadržati,« je dejal Dončić, ki je imel po treh četrtinah na računu že 37 točk.

Los Angeles je v tretjem delu vodil celo s 101:70, pred zadnjimi dvanajstimi minutami pa imel še 24 točk naskoka. Toda domači so v zadnji četrtini dosegli kar 43 točk in se dobro minuto pred koncem približali na pet. Dončić je moral zato spet na parket, čeprav je kazalo, da bo lahko preostanek srečanja spremljal s klopi.

»V zadnji četrtini so zaigrali bolj agresivno, mi pa smo bili površni,« je razloge za Phoenixovo presenetljivo vrnitev ocenil Dončić. Med tekmo je tudi sam posegel po trenerski tabli in soigralcem dajal napotke.

Odločilni met je nato zadel Quentin Grimes. Pri vodstvu s 126:121 je v zadnji minuti s trojko ob pomoči table umiril domači nalet, Dončić pa je zmago potrdil s prostima metoma. Grimes je srečanje končal z 22 točkami.

Jezerniki so nastopili brez Austina Reavesa, ki si je na prejšnjem gostovanju v Milwaukeeju poškodoval levo peto. Dončić je že v uvodni četrtini prevzel glavno strelsko breme in dosegel 20 točk. Mejo štiridesetih je presegel že sedmič v dvanajstih nastopih te sezone.

Lakers imajo zdaj dvanajst zmag in dva poraza, zmagoviti niz pa bodo poskušali nadaljevati na domačem obračunu s Charlottom.