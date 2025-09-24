Dončić: Veliki trenutki so za ljudi z velikim karakterjem

Evropsko prvenstvo je v vzvratnem ogledalu, zdaj je čas, da se Luka Dončić znova posveti Los Angelesu in novi sezoni v dresu Lakers. Skupne priprave se začenjajo že naslednji teden, redni del sezone pa čez mesec dni. »Zdaj mi je zagotovo veliko bolj udobno, veselim se, da s fanti začnemo skupne priprave in se dobro pripravimo na sezono,« pravi Dončić.

Za ameriški športni portal The Athletic, ki je del medijske hiše New York Times, je Dončić spregovoril v Katovicah. »Veliki trenutki so narejeni za ljudi z velikim karakterjem,« je bil Dončić odkrit, nato pa o svojem slogu vodenja na igrišču dejal: »Zdaj imam s košarko, s težkimi tekmami res veliko izkušenj, doživel sem marsikaj, zato je prav, da se oglasim na igrišču. Biti vodja ne pomeni le hvaliti soigralcev, včasih je treba povedati tudi stvari, ki ti ne gredo lahko z jezika.«

V Kalifornijo je prišel v dobri formi, priprave bodo zanj zato veliko lažje. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Vodstvo LA Lakers s predsednico Jeannie Buss in Robom Pelinko, arhitektom njegovega prihoda v Kalifornijo, ga je prav tako obiskalo na Poljskem. »Spremljati Luka od blizu je ... to je, kot bi opazoval iluzionista, šele v živo lahko opaziš vse male podrobnosti, ki jih počne na igrišču,« pravi Pelinka, Jeannie Buss pa dodaja: »Videli smo, kaj Luka pomeni za evropsko košarko, kakšna zvezda je, kakšno težo daje turnirju. To je podobno, kot bi gledali Magica Johnsona v sanjskem moštvu ali Kobeja Bryanta in LeBrona Jamesa na olimpijskih igrah.«

Po solidnem poletju so v Los Angelesu dobro razpoloženi pred novo sezono. Počasi se spreminja tudi ton izjav iz tabora Lakers, ki niso več usmerjene le v prihodnost, vse bolj jasno je, da bi z nekaj okrepitvami proti vrhu lahko pogledovali že letos. Vprašanje pa je, v kolikšni meri so pripravljeni vse tvegati že med sezono, ali pa bodo počakali do prihodnjega poletja, ko lahko zaprejo poglavje z LeBronom in se v celoti prepustijo prihodnosti z Dončićem za krmilom moštva.