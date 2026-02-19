  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

V Teksasu zadnji korak remonta, Dončićev prijatelj ostal na hladnem

Vodstvo Dallas Mavericks je sporočilo, da Kyrie Irving v tej sezoni ne bo zaigral, čeprav je bil blizu vrnitvi. Zdaj se Dallas bori za visok izbor na naboru.
Luka Dončić in Kyrie Irving sta ohranila prijateljsko vez. FOTO: Sean M. Haffey/AFP
Luka Dončić in Kyrie Irving sta ohranila prijateljsko vez. FOTO: Sean M. Haffey/AFP
Nejc Grilc
19. 2. 2026 | 05:30
V Teksasu ni več nobenega dvoma, Dallas Mavericks so se povsem resno vključili v boj za prvi izbor na naboru in bodo naredili vse, da do konca sezone izgubijo čim več tekem. Ko so Luko Dončića poslali v Los Angeles, je imel Nico Harrison vizijo naskoka na vrh z Anthonyjem Davisom in Kyriejem Irvingom. Davis je zdaj v Washingtonu, Irving pa v tej sezoni sploh ne bo stopil na parket.

image_alt
Dončić uživa v ribolovu, soigralec se je znašel za zapahi

Odlični organizator igre, s katerim je Luka spletel tesne prijateljske vezi in se tudi na igrišču s čarovnikom z žogo odlično dopolnjeval, si je lani marca strgal križne vezi. Če bi se sezona Dallasa odvijala drugače, bi marca lahko stopil na parket, tako pa so se pri Dallasu pričakovano odločili, da ostane na hladnem in se pripravi na naslednjo sezono. »Mislimo, da je to najboljše za prihodnost franšize in za zdravje Kyrieja,« so diplomatsko zapisali.

Skupaj sta Dallas leta 2024 pripeljala v finale lige NBA. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
Skupaj sta Dallas leta 2024 pripeljala v finale lige NBA. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Do konca rednega dela Dallas zanimajo le še porazi in nič čudnega ne bi bilo, če bi kmalu obsedel še izvrstni Cooper Flagg, ki se bori za naslov najboljšega novinca sezone. Trenutno so Mavericks pri 19 zmagah in 35 porazih, kar je trenutno dovolj za 12. mesto v zahodni konferenci. 

Irving naj bi se na parket vrnil na začetku prihodnje sezone, z Dallasom ima za sezono 2026/27 še sklenjeno veljavno pogodbo v višini 39,4 milijona dolarjev, ki jo lahko podaljša za dodatno leto (player option), če bo 33-letnik tako želel.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić uživa v ribolovu, soigralec se je znašel za zapahi

DeAndre Ayton, zaenkrat še prvi center moštva Los Angeles Lakers, je na rodnih Bahamih prišel v navzkrižje z zakonom zaradi marihuane.
18. 2. 2026 | 09:39
Preberite več
Šport  |  Košarka
Prestiž v ligi NBA

Zvezda košarkarskega vikenda tudi Dončićeva ura za 350.000 dolarjev

Srečanje zvezdnikov lige NBA je tudi prostor, kjer košarkarji z astronomskimi plačami pokažejo, za kaj porabljajo denar. Luka Dončić je navdušil z uro.
Nejc Grilc 17. 2. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Nov format, več tekmovalnosti

Dončić in Jokić na tekmi zvezd skupaj do dveh točk, James izboljšal rekord

Gledalci so tokrat videli bolj resne dvoboje, kar je bila tudi želja vodstva lige. Zmagovalci so si razdelili 1,5 milijona evrov nagrade.
16. 2. 2026 | 07:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vikend zvezd NBA

Luka Dončić o rekordu: Stotica? Nemogoče, že 73 točk je peklenskih

Na tekmi zvezd v ligi NBA sta Nikola Jokić in Luka Dončić znova v ospredju, slovenski as je odgovarjal tudi na vprašanja nekdanjih tekmecev.
Nejc Grilc 15. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vikend zvezd NBA

Tretjič najboljši s strgano tetivo, vodstvo lige NBA razmišlja o kazni

Veteran Portlanda Damian Lillard je tretjič v karieri dobil tekmovanje v metanju trojk, premagal je Kona Knueppla in Devina Bookerja.
Nejc Grilc 15. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Konec ugibanj: Luka Dončić bo nastopil na tekmi All-Star

Ljubljančan je v glasovanju navijačev za izbor igralcev za tekmo vseh zvezd osvojil največ glasov. Pred dobrim tednom si je poškodoval zadnjo stegensko mišico.
14. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Neprivedbe na sodišče

Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Kyrie IrvingLuka DončićDallas MavericksLiga NBANBAkošarkaDallaspoškodba

Novice  |  Svet
ZDA

Ameriška vojska pripravljena napasti Iran, Trump končne odločitve še ni sprejel

Pogovori znotraj vlade glede možnosti napada naj bi potekali nenehno in tudi ameriški predsednik naj bi intenzivno razmišljal o tem.
19. 2. 2026 | 06:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve

Tudi uradno se začenja volilna kampanja za državnozborske volitve

Kandidati za poslance morajo DVK danes sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.
19. 2. 2026 | 06:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za četrtek, 19. februar 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite vaš horoskop!
19. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Genomska medicina

Slovenski inštitut je eden vodilnih centrov klinične genomike v svetu

Akcijski načrt vključuje tri inovativne pristope za zgodnjo diagnostiko in preprečevanje genetsko pogojenih bolezni.
Dragica Bošnjak 19. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

3D-tiskanje znotraj živih celic

Maruša Mur se ukvarja z mikrofotoniko v bioloških sistemih.
Saša Senica 19. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za četrtek, 19. februar 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite vaš horoskop!
19. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Genomska medicina

Slovenski inštitut je eden vodilnih centrov klinične genomike v svetu

Akcijski načrt vključuje tri inovativne pristope za zgodnjo diagnostiko in preprečevanje genetsko pogojenih bolezni.
Dragica Bošnjak 19. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

3D-tiskanje znotraj živih celic

Maruša Mur se ukvarja z mikrofotoniko v bioloških sistemih.
Saša Senica 19. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
