V Teksasu zadnji korak remonta, Dončićev prijatelj ostal na hladnem

V Teksasu ni več nobenega dvoma, Dallas Mavericks so se povsem resno vključili v boj za prvi izbor na naboru in bodo naredili vse, da do konca sezone izgubijo čim več tekem. Ko so Luko Dončića poslali v Los Angeles, je imel Nico Harrison vizijo naskoka na vrh z Anthonyjem Davisom in Kyriejem Irvingom. Davis je zdaj v Washingtonu, Irving pa v tej sezoni sploh ne bo stopil na parket.

Odlični organizator igre, s katerim je Luka spletel tesne prijateljske vezi in se tudi na igrišču s čarovnikom z žogo odlično dopolnjeval, si je lani marca strgal križne vezi. Če bi se sezona Dallasa odvijala drugače, bi marca lahko stopil na parket, tako pa so se pri Dallasu pričakovano odločili, da ostane na hladnem in se pripravi na naslednjo sezono. »Mislimo, da je to najboljše za prihodnost franšize in za zdravje Kyrieja,« so diplomatsko zapisali.

Skupaj sta Dallas leta 2024 pripeljala v finale lige NBA. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Do konca rednega dela Dallas zanimajo le še porazi in nič čudnega ne bi bilo, če bi kmalu obsedel še izvrstni Cooper Flagg, ki se bori za naslov najboljšega novinca sezone. Trenutno so Mavericks pri 19 zmagah in 35 porazih, kar je trenutno dovolj za 12. mesto v zahodni konferenci.

Irving naj bi se na parket vrnil na začetku prihodnje sezone, z Dallasom ima za sezono 2026/27 še sklenjeno veljavno pogodbo v višini 39,4 milijona dolarjev, ki jo lahko podaljša za dodatno leto (player option), če bo 33-letnik tako želel.