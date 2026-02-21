Po skoraj 40 točkah in osmih trojkah Dončića vzkliki: MVP!

Košarkarji Los Angeles Lakers so na krilih dobrega prvega polčasa in izvrstnega Luke Dončića dobili mestni derbi z LA Clippers s 125:122. Znova so Jezerniki slavili po napeti končnici, že 16. v tej sezoni, Clippers se niso predali niti po tem, ko so v zadnji četrtini ostali brez razpoloženega Kawhija Leonarda (31 točk). Dončić je tekmo končal z 38 točkami, 11 asistencami in 6 skoki, zadel je kar osem trojk.

Dober teden dni premora je za košarkarje prišel kot naročen, Luka ga je izkoristil za kratek skok na ribolov v Mehiko z očetom Sašo, v prvi četrtini pa je bil znova neustavljiv. Po 14 dneh brez košarke je Luka želel žogo v svojih rokah, v prvih 12 minutah je zadel štiri trojke, dvakrat premagal dolge roke Kawhija Leonarda v raketi in za piko na i dodal še štiri asistence. V prvi četrtini so Lakers dosegli kar 41 točk in vodili za 11, nato je štafetno palico prevzel LeBron James, ki je hitro prišel do 13 točk.

Pred polčasom se je domačinom napadalna igra ustavila, mrk je trajal tudi v prvi polovici tretjega dela, Clippers so se z delnim izidom 17:1 vrnili nazaj v igro in prvič po začetku tekme povedli. Dončić je imel napadalnih težav dovolj, sam si je pripravil dva zaporedna meta za tri točke in ju tudi zadel, Lakers pa so s šestimi točkami prednosti zadihali nekoliko lažje.

Tik pred koncem tretje četrtine je Luka na hitro odšel v slačilnico, a je bil kmalu nazaj in pripravljen za zaključnih devet minut napetega derbija. Leonard je bil neustavljiv na obeh koncih igrišča, pri Jezernikih so se v dvoboju z znova enim najboljših košarkarjev sveta izmenjevali Dončić, James in tudi Austin Reaves, ki je v treh četrtinah iz le 10 metov iz igre zbral kar 25 točk.

Igralci v zlato-vijoličnih dresih obožujejo napete zadnje četrtine, tokrat se jim je želja znova izpolnila. Kawhi in Brook Lopez sta trojke zadevala na eni strani, Marcus Smart iz nemogočega položaja na drugi. Ko so Clippers povedli, je Luka v tranziciji najprej ukradel žogo nekdanjemu soigralcu Derricku Jonesu, se sprehodil prek igrišča in zadel trojko, ki je razprodano dvorano dvignila na noge, Tya Lueja pa prisilila v minuto odmora.

Pred zadnjimi petimi minutami so domači dobili nepričakovano darilo – Leonard je zaradi bolečin v gležnju odšel v slačilnico, Clippers pa so v zaključni boj vstopili brez glavnega moža. Lakers so priložnost takoj izkoristili za delni izid 8:0 in povedli za štiri točke. Končnico so vsi trije zvezdniki odigrali skupaj, glavno vlogo je imel slovenski zvezdnik, ki je s težko trojko z vrha rakete za 117:113 prekinil še en nalet žilavih Clippers, ki so ob koncu prestopnega roka pomladili ekipo (Benedict Mathurin je dosegel 26 točk), tek z veterani Lakers jim ni predstavljal nobenih težav.

Piko na i zmagi je 90 sekund pred koncem Dončić pritisnil s cirkuškim metom z eno roko v raketi, ki je nekako zletel skozi obroč, nad Lukom je bil dosojen prekršek, z zadeti prostiom metom je prednost povišal na šest točk. Clippers še niso položili orožja, izkoriščali so telesno moč v raketi, na koncu pa so se še 16. zmage (125:122) po napeti končnici v tej sezoni veselili domačini.

Dončić je tekmo končal z 38 točkami (11/25 iz igre, 8/14 za tri), 6 skoki in 11 asistencami, izgubil je le dve žogi, igral pa manj kot 38 minut. V napadu je bil zelo uspešen tudi Reaves, ki je tekmo končal z 29 točkami, James pa je ob 13 točkah vpisal še 11 asistenc. V zadnjih minutah je bilo vidno, da v skupnih minutah na igrišču zvezdniška trojka še potrebuje nekaj uigravanja, da igralne vloge postanejo bolj jasne, igra pa bolj nepredvidljiva za obrambo tekmecev.

Naslednjo tekmo bodo Lakers odigrali v noči na ponedeljek, ob 00:30 jih čaka derbi z Bostonom.

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27)

Dončić 38, 6 skokov in 11 asistenc v 37:53, Reaves 28 in 6 skokov, James 13 in 11 asistenc; Leonard 31, Mathurin 26.