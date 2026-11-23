Košarkarji Los Angeles Lakers so v petek s 106:104 premagali Sacramento Kings, po tekmi pa je zaokrožil posnetek z odhoda v slačilnico ob polčasu. Jezerniki so v zadnjih 45 sekundah prvega dela prejeli tri koše, Luka Dončić pa je pred soigralci ostro kritiziral obrambo Sandra Mamukelašvilija. »Vsako presneto tekmo gredo mimo Mamuja. Vsakič!« je bilo, oplemeniteno z nekaj kletvicami, slišati na posnetku.

Trener Lakersov JJ Redick se je na posnetek odzval v nedeljo. »Najprej bi rekel, da je to, kar počne, odlično. Ko prevzame vodstvo, tega ne počne iz frustracije,« je dejal o Dončiću. Ob tem je priznal, da je konec polčasa razjezil tudi njega. »Razlika je bila štiri točke, potem pa je zaradi naše slabe izvedbe narasla na osem. V meni je vrelo. Morda sem tudi zato med polčasom nekoliko povzdignil glas.«

Redick je poudaril, da zna moštvo težave reševati že med tekmo. »Fantje so pri tem odlični in Luka ima vodilno vlogo. Težave rešujejo sproti,« je dodal. Jezerniki so v drugem polčasu Sacramentu dovolili 42 točk in dosegli 14. zmago v sezoni.

Novinar Jovan Buha, ki spremlja Lakers, je v svojem podkastu ocenil, da bi bilo tak pogovor bolje opraviti na samem. »Takšne pripombe se dogajajo. Seveda ni najbolje, da so to ujele kamere. Prepričan sem, da je to stvar kratkega pogovora za zaprtimi vrati,« je dejal. Lakers imajo ob 14 zmagah tri poraze, v ponedeljek pa bodo gostili Utah Jazz.