Še preden se je včerajšnja dramatična končnica s Charlottom po podaljšku razpletla z zmago Los Angelesa, je bilo jasno, da je njihov zmagoviti niz ogrožen. Koledar lige NBA je bil neizprosen, manj kot 20 ur po zaključku prejšnje tekme je že sledila nova, v Los Angeles je prišel veliko bolj sveži Utah in premagal Lakers s 109:97. Luka Dončić tekmece lahko premaga, utrujenih nog ni mogel, odigral je najslabšo tekmo sezone in jo končal z 29 točkami, 5 skoki in 7 asistencami ob zelo skromnem metu iz igre (10-28), ki je predvsem posledica težkih nog.

V tekmo so zdesetkani Jezerniki vstopili z razmerjem zmag in porazov 13-2 in najboljšim napadom v ligi, pri Utahu je bilo ravno obratno, šele na zadnji tekmi so prekinili niz 11 zaporednih porazov. Tokrat je Los Angeles bolj kot proti tekmecem izgubil proti koledarju lige NBA, sindrom utrujenih nog je bil viden pri vseh, a nikjer tako očitno kot pri Dončiću.

Večer prej je Luka odigral več kot 40 minut in v podaljšku pomagal zrežirati zasuk, a je na klopi med minutami odmora izmučeno zrl v daljavo. Če ne bi bil poškodovan Austin Reaves, bi tokratno tekmo zagotovo izpustil, tako pa J. J. Redicku ni preostalo drugega, kot da prvega napadalnega zvezdnika lige tudi 20 ur kasneje pošlje v ogenj.

V prvi četrtini je še šlo, Luka je dosegel 15 točk, Lakers pa so imeli rahlo prednost, nato je Utah potegnil pametno potezo in začel agresivno pritiskati na Dončića že ob prehodu sredine igrišča. Dončiću je zmanjkovalo moči za prodore ali boj na telo, zaradi utrujenih nog odriv ni bil pravi, meti pa so bili po vrsti prekratki in noč se je zanj končala z razočaranjem, ki pa ga prvemu strelcu lige nihče ne bo zameril. Končna statistika: 29 točk, 5 skokov, 7 asistenc, le dve zadeti trojki iz 12 poskusov in kar 9 izgubljenih žog, polovica od tega v zadnji četrtini, ko se je Luka komaj še prebijal gor in dol po parketu.

Proti nekdanjemu moštvu je zatajil Walker Kessler, podobno kot na prvem letošnjem obračunu moštev, in dosegel le 10 točk ob 11 skokih, zgrešil je kar šest od desetih prostih metov. Dobro je igral junak zmage nad Charlottom Quentin Grimes (20 točk), klop pa znova ni prispevala toliko, kot bi zdesetkano in utrujeno moštvo od njih pričakovalo: do zadnjih dveh minut, ko je J. J. Redick pomahal z belo zastavo, so dosegli le 22 točk.

V Los Angelesu bodo na razočaranje hitro pozabili, zdaj sledi večer premora, nato pa tekma z najslabšim moštvom sezone Sacramentom ob 4. uri zjutraj v soboto.

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31)

Dončić 29, 5 skokov in 7 asistenc v 36:53, Grimes 20, Kessler 10 in 11 skokov; George 30 in 10 asistenc, Bailey 19.