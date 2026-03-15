Dončić končal dramo sezone: velemojstrovina v zadnji sekundi

Navijači Los Angeles Lakers so preživeli izjemno dramatično tekmo z zanje srečnim koncem. Ko je bilo najbolj treba, je žogo v roke vzel Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je v zadnji sekundi podaljška zadel met iz obrata in Los Angeles Lakers popeljal do zmage s 127:125 proti Denver Nuggets.

Tekma v Crypto.com Areni je bila ena najbolj razburljivih v sezoni. Lakers so si z zmago zagotovili prednost v medsebojnem razmerju z Denverjem v boju za razvrstitev v končnici, obenem pa dosegli že peto zaporedno zmago in osmo na zadnjih devetih tekmah.

Dončić je odločilni koš dosegel manj kot sekundo pred koncem podaljška, ko je zadel met z razdalje dobrih petih metrov prek Spencerja Jonesa in Brucea Browna. Slovenski organizator igre je dvoboj končal s trojnim dvojčkom – 30 točkami, 13 podajami in 11 skoki. Na drugi strani je bil Nikola Jokić prav tako blizu popolnosti s 24 točkami, 16 skoki in 14 podajami.

Junak rednega dela je bil Austin Reaves, ki je tekmo končal z 32 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami. Prav on je 1,9 sekunde pred koncem izsilil podaljšek. Najprej je zadel prvi prosti met, nato pa drugega namerno zgrešil, pobral odbito žogo in z natančnim metom izenačil na 118:118.

»Ni lahko. Malo sem jezen, ker sem moral pokvariti svoj odstotek prostih metov,« se je pošalil Reaves. »Na desni strani sem videl dva igralca, na levi pa enega, pravzaprav Aytona in Jokerja. Pomislil sem, da če žogo vržem dovolj hitro, Jokić ne bo imel časa, da dvigne roke in jo ujame. To je bil nekakšen načrt – in je delovalo.«

Podaljšek je prinesel še več drame. Marcus Smart je po podaji Dončića zadel trojko za vodstvo Lakersov s 125:123, a je Jokić 15 sekund pred koncem izenačil z metom prek Deandreja Aytona. Sledil je zadnji napad Lakersov. Dončić je prebral podvajanje in odločil tekmo.

»Videl sem, da prihaja podvajanje, zato sem ga zavrnil, šel na levo roko in naredil korak nazaj,« je po tekmi dejal Dončić. »To sem v karieri naredil že večkrat, zato preprosto zaupam temu metu.« Smart je tekmo končal z 21 točkami in petimi trojkami, Ayton pa je prispeval devet točk, štiri od njih v podaljšku. LeBron James je dodal 17 točk, šest skokov in pet podaj.

Trener Lakersov JJ Redick je poudaril, da je bila tekma odigrana v ritmu končnice. »Veliko fantov je naredilo poteze, ki prinašajo zmage, in pred tekmo smo si rekli, da jo bomo obravnavali kot tekmo končnice,« je dejal Redick. »V tem delu sezone, ob takšnem položaju na lestvici in ob možnosti, da dobimo prednost pred Denverjem, smo morali igrati, kot da gre za končnico.«

Lakers imajo zdaj razmerje 42–25 in so znova tretji na zahodu, do konca rednega dela pa jih čaka še 15 tekem. Dončić pa je po dramatični zmagi poudaril predvsem ekipni prispevek. »Prav je, da je vsak na parketu naredil nekaj, kar nam je prineslo zmago,« je dejal slovenski zvezdnik.