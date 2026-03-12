Nekaj ur pred tekmo Dončić še ne ve, kaj ga čaka

Košarkarji Los Angeles Lakers so na zadnjih sedmih tekmah izgubili le enkrat, jutri zjutraj (3.30) proti Chicagu lovijo četrto zaporedno zmago. Biki so med moštvi, ki se borijo za visok izbor na naboru in ne bi smeli predstavljati (pre)visoke ovire za vedno bolj razpoloženega Luko Dončića in soigralce.

Slovenski zvezdnik pa še vedno čaka na novice zdravniške službe o tem, kdo vse bo strokovnemu štabu na voljo za nastop na tekmi. Še vedno je močno vprašljiv nastop LeBrona Jamesa, ki še ni povsem okreval po udarcu v komolec, težave ima tudi s stopalom. Zdravniška služba bo odločitev sprejela po zadnjem ogrevanju dobri dve uri pred tekmo, bolj verjetno je, da bo LeBron znova obsedel na tribuni.

»Njegov status je enak, pred tekmo z Minnesoto se je ogreval, a so bile bolečine še vedno prisotne. Res ga od vrnitve loči le še nekaj dni, bomo videli, na kateri tekmi bo z nami,« pojasnjuje J. J. Redick. Vprašljiv je tudi Marcus Smart, ki na zadnjih tekmah dobro vodi igro Jezernikov v obrambi, Maxi Kleber se prav tako spopada z bolečinami, v postavo pa se vrača Jaxson Hayes.

Po jutrišnji tekmi Lakers ostajajo doma, v noči na nedeljo (1.30) v zelo pomembnem obračunu za mesta v zahodni konferenci gostijo Denver, ki se znova sooča s številnimi poškodbami. To bo za Dončića priložnost za revanšo, pred tednom dni je bil v Koloradu Denver boljši s 120:113.