Po 21 letih imajo LeBrona dovolj, Dončić je odgovoril navijačem

V ligi NBA se je zaključilo glasovanje za udeležence tekme zvezd. Navijači so prek spletne strani in družbenih omrežij največ, kar 3,5 milijona glasov namenili Luki Dončiću, ki bo prvič kot član LA Lakers igral na tekmi zvezd. Skupno bo to že njegov šesti nastop na tem prestižnem, a tekmovalno nepomembnem vikendu v NBA.

Dončić se je navijačem zahvalil s posebnim kolažem na Instagramu, za šesti nastop na tekmi zvezd je zbral šest najboljših umetnin, ki jih je v tej sezoni prejel s strani navijačev. V začetni peterki pa prvič po letu 2005, ko je tekma zvezd gostovala v Koloradu, ne bo LeBrona Jamesa. Navijači so se po 21 letih naveličali glasovanja za zvezdnika, ki je za nameček izpustil prvi mesec sezone zaradi poškodbe.

A to še ne pomeni, da LeBrona v dvorani LA Clippers, ki letos (15. februar) gosti All-Star vikend, ne bo. Po sedem rezervistov v vsaki konferenci bodo določili trenerji, ki najbrž ne bodo pozabili na prispevek veterana k rezultatom Jezernikov v tej sezoni. Ti sicer v zadnjem obdobju niso najboljši, v najtežjem obdobju na sredini sezone, ko se utrujenost že pozna, konca pa ni na vidiku, se to ekipam pogosto dogaja.

Lakers si novih spodrsljajev v izenačeni zahodni konferenci ne smejo privoščiti, trenutno še zasedajo šesto mesto, ki neposredno vodi v končnico, a jim Phoenix in Golden State dihata za ovratnik. Jutri (4.00) bodo v derbiju konference igrali z Denverjem, kjer je še vedno odsoten Nikola Jokić.