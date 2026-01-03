Lakers na krilih Dončića in Jamesa zmagovito odprli leto 2026

Košarkarji Los Angeles Lakers so z 128:121 premagali Memphis Grizzlies in tako uspešno vstopili v leto 2026. Proti moštvu, s katerim se znova srečajo v noči na ponedeljek, je bil spet prvo ime jezernikov Luka Dončić, ki je prispeval 34 točk, a tokrat je imel odlično pomoč s strani soigralcev.

LeBron James je osmim Dončićevim podajam dodal 31 točk in devet skokov. Jake LaRavia je proti svojemu nekdanjemu moštvu dosegel 21 točk, Marcus Smart pa je dodal 13 točk, osem skokov in sedem podaj. Košarkarji Los Angeles Lakers so tako zmagali šele drugič na zadnjih šestih tekmah v ligi NBA.

Slovenski junak severnoameriške košarkarske lige je zadel kar sedemnajst od dvajsetih prostih metov, le v zadnji četrtini pa je dosegel 15 točk, kar je zanj netipično, saj ponavadi bolje zadeva v začetkih tekem. Sicer mu met za tri ni uspeval, zadel je le enkrat, a vseeno je bila njegova vrhunska igra v navezi z Jamesom in LaRavio pravi recept za zmago.

A tudi Grizzlies so bili nevarni. Največ točk, petindvajset, jih je dosegel Jaren Jackson ml., z dvajsetimi pa ga je dopolnil Kentavious Caldwell Pope. Povratna tekma sledi že v noči na nedeljo, ko bodo Dončić in druščina gostovali v Memphisu.

Lakers so danes že na začetku tekme hitro povedli, po treh minutah so vodili že z 12:4. Izjemno napeta je bila zadnja četrtina, v kateri je Dončić dosegel štiri točke v delnem izidu 7:0 in jezerniki so tako povedli s 116:110. Dobro igro slovenskega reprezentanta sta dopolnila LeBron James, v zaključku je uspešno polagal, in Jake LaRavia, ki je z izjemnim metom za tri prednost dve minuti pred koncem povišal na devet točk.

Do konca se grizliji niso več uspeli vrniti in LA Lakers se veselijo prve zmage na prvi tekmi v letu 2026. Na lestvici zahodne konference so zdaj peti, Memphis je deveti. Začetek leta je bil torej uspešen, vsi pa si želimo, da bi bilo tako tudi na koncu.