Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

Številni odlični košarkarji so prečkali hodnike slovitega Foruma in zdaj Crypto.com Arene v Los Angelesu, le izbrana peščica je na ploščadi pred dvorano dobila svoj kip. Slavni druščini se je pridružil Pat Riley, elegantni trener, ki je »Showtime Lakers« v 80. letih štirikrat popeljal na košarkarski Olimp. V sijajni Armanijevi obleki je bil pravo nasprotje Los Angeles Lakers, ki so v nedeljskem popoldnevu pritekli na parket in ob porazu proti največjim rivalom iz Bostona (89:111) pustili vtis, ki ne pritiče 18-kratnim prvakom lige NBA.

Košarkarji Los Angelesa so izbrali napačen večer za grozno strelsko predstavo. Posvečen je bil liku in delu Pata Rileyja, enega najbolj priznanih trenerjev v zgodovini lige, ki je s svojo pojavo, brezhibno obleko in kravato, do zadnjega lasu urejeno frizuro in ostrim pogledom dajal vtis mafijskega botra iz holywoodskih filmov. Riley pooseblja samozavest, šampionskost in karizmo, ki je odlikovala zlata obdobja v zgodovini kluba z zahodne obale ZDA.