Luka Dončić LeBrona primerjal z Ronaldom, Messi je Michael Jordan (VIDEO)

Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo gostile Združene države Amerike, se nezadržno bliža – Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je zato že konkretno spustila v promocijo mundiala, pri kateri sodeluje tudi košarkarski superzvezdnik Luka Dončić. Ljubljančan, sicer zvezdnik Los Angeles Lakers, je zvezdnike svetovnega nogometa v viralnem videoposnetku primerjal z najboljšimi košarkarji v zgodovini lige NBA.

Dončić je namreč tudi velik ljubitelj nogometa, že večkrat je povedal, da je njegov najljubši klub madridski Real, katerega član je bil še kot najstniški supertalent evropske košarke. Prav zato je zimzelenega Cristiana Ronalda primerjal s svojim soigralcem LeBronom Jamesom, saj sta oba izjemno dolgoživa zvezdnika, ki slovita po izjemni telesni pripravljenosti, zaradi katere z lahkoo parirata mlajšim igralcem.

Norveškega napadalca Erlinga Haalanda je primerjal s Kevinom Durantom, ki je bil v mladosti fizično odlično pripravljen, še zdaj pa slovi po odlični strelski sposobnosti. Lionel Messi je košarkarski Michael Jordan – tudi Dončić torej ni razrešil debate o najboljšemu košarkarju ali nogometašu vseh časov. Kylian Mbappe naj bi bil podoben Nikoli Jokiću, Vinicius Junior pa napadalno vselej elegantnemu Stephenu Curryju.

Sebe žal ni primerjal z nobenim izmed zvezdniških nogometašev, a z gotovostjo lahko trdimo, da bi tudi v njegovem primeru šlo za veliko in znano ime.