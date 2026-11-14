Dončić je z odgovorom nasmejal trenerja (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Laker so v izjemnem nizu sedmih zaporednih zmag, z razmerjem 11:2 pa so na vrhu zahodne konference. Eden najzaslužnejših za uspešen začetek sezone je prav naš zvezdnik Luka Dončić, ki s povprečjem 38,6 točke na tekmo vodi na lestvici najboljših strelcev lige NBA.

O njegovi samozavesti je na novinarski konferenci spregovoril trener JJ Redick, ki je razkril zanimiv pogovor s Slovencem med eno od gostujočih tekem.

»V zadnji četrtini sem stopil do Luke in ga vprašal, katero akcijo naj odigramo in katerega obrambnega igralca želi imeti pred seboj. Odgovoril mi je, da mu je vseeno, saj lahko doseže koš proti komurkoli. Rekel sem mu, da je to lepo, vendar mora vseeno nekoga izbrati,« je v smehu pripovedoval Redick.

Trener Lakersov je ob tem poudaril, da podobno samozavest kaže tudi Austin Reaves, kar mu pri vodenju moštva prinaša svojevrstne izzive.

Dončić je sicer na zadnji tekmi proti Milwaukeeju utrpel lažjo poškodbo gležnja, a po zadnjih informacijah ta ni hujše narave. Redick pričakuje, da bo slovenski košarkar nared za nedeljsko gostovanje pri Phoenix Suns, kjer bodo Lakersi lovili osmo zaporedno zmago.