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Košarka

Luka Dončić znova čaral, ob koncu polčasa je zadel s svoje polovice (VIDEO)

Slovenski košarkar še znova navduševal. Danes je samo v tretji četrtini prispeval 20 točk, izkazal pa se je tudi s košem s svoje polovice.
Luka Dončić je v začetku sezone izjemno razpoložen. FOTO: Ben Liebenberg/AFP
Galerija
Luka Dončić je v začetku sezone izjemno razpoložen. FOTO: Ben Liebenberg/AFP
M. Ru.
7. 11. 2026 | 07:04
3:10
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Luka Dončić je bil znova osrednja figura Los Angeles Lakersov, ki so na domačem parketu proti Portlandu po slabem prvem polčasu pripravili velik preobrat. Slovenski košarkarski zvezdnik je že do glavnega odmora zbral 20 točk in navdušil s košem s svoje polovice igrišča, v tretji četrtini pa jih je dodal še 20 ter jezernike popeljal do vodstva s 87:75 pred zadnjim delom tekme.

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Pri Dončićevih Lakers dobiva le drobtinice, zdaj je klub potegnil veliko potezo

Obračun dveh vodilnih moštev zahodne konference, ki je štel tudi za pokalno tekmovanje lige NBA, so precej bolje odprli gostje. Lakersi so bili v uvodni četrtini povsem nerazpoloženi pri metu z razdalje, saj so zgrešili vseh dvanajst poskusov za tri točke. Portland je na drugi strani izkoriščal ponujene priložnosti in si priigral dvomestno prednost. Dončić je z desetimi točkami držal stik s tekmeci, gostje pa so po dvanajstih minutah vodili z 29:20.

Tudi v nadaljevanju domači niso našli pravega napadalnega ritma. Prvo trojko so zadeli šele v šestnajstem poskusu, Portland pa je predvsem po zaslugi učinkovitega Roberta Williamsa prednost povečal na 16 točk. Dončić je nato prevzel pobudo in tri minute pred odmorom vendarle zadel tudi z razdalje, za najodmevnejšo potezo prvega polčasa pa poskrbel tik pred odhodom v slačilnico. S svoje polovice igrišča je ob zvoku sirene zadel izjemen met in zaostanek Lakers zmanjšal na 53:60.

Po odmoru se je podoba na parketu povsem spremenila. Jezerniki so zaigrali agresivneje v obrambi, Portland pa je vse pogosteje izgubljal žoge. Gostitelji so postopoma zmanjševali razliko, nato pa z delnim izidom 17:0 dokončno prevzeli pobudo. Dončić je s trojko izenačil na 68:68, zatem pa nadaljeval izjemno strelsko predstavo. Gostujočemu trenerju Micahu Noriju niti dve minuti odmora nista pomagali ustaviti naleta domačih.

Slovenec je samo v tretji četrtini dosegel 20 točk in svoj izkupiček povišal na 40, Lakersi pa so v zadnjih dvanajst minut vstopili z dvanajstimi točkami naskoka. Velik delež k preobratu je prispevala tudi obramba, ki je Portland v prvih treh četrtinah prisilila v kar 20 izgubljenih žog.

Za Los Angeles je bila to zadnja domača preizkušnja pred štirimi zaporednimi gostovanji. Jezerniki se bodo najprej pomerili z Detroitom, sledili bodo obračuni z Atlanto, Milwaukeejem in Phoenixom. Portland, ki je pred tekmo s šestimi zmagami in enim porazom zasedal vrh zahodne konference, pa že naslednji dan čaka srečanje s San Antoniom.

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