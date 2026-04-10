Nova flota, zvezdniški tretma: Dončić se bliža udobju iz Dallasa

V 70. in 80. letih minulega stoletja so bili igralci ameriškega nogometa pravi športni zvezdniki Združenih držav Amerike, košarkarji pa dostopni »sleherniki«, ki so lahko le sanjali o udobju in ugodnostih nogometašev. Danes najboljši košarkarji sveta, vštevši Luko Dončića, ki ima Kalifornijo v malem prstu, po dosegu in slavi prekašajo tekmece, glede potovalnega udobja pa jim še vedno niso niti blizu. Liga NBA, ki se spogleduje z 20 milijardami prihodkov na letni ravni, je naposled uslišala želje igralcev, da zastarela flota ne dosega več sodobnih standardov, zapustila domači boeing in z evropskim airbusom odletela v prihodnost.

Liga NBA je danes tekmovanje multimilijonarjev in velikih zvezdnikov, ki si lahko privoščijo le najboljše. Zasebna letala niso redkost, tudi Dončić je izkoristil možnost zasebnega poleta, ko je pozimi iz Los Angelesa na kratko priletel v domovino ob rojstvu hčerke, tudi na zdravljenje v Madrid je odpotoval z zasebnim letalom Los Angeles Lakers. Gre za letalo gulfstream G550, ki ga za potovanja uporablja vodstvo ekipe, igralci pa le v izrednih razmerah, ki trenutno vladajo v Kaliforniji. Dončiću se je na letu za Madrid pridružil tudi Austin Reaves, ki prav tako bije bitko s časom in poškodovanimi trebušnimi mišicami, a potovanje zvezdnikov ni vedno tako glamurozno niti udobno.