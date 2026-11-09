Dončić se vrača v mesto, ki se mu je odreklo

Navijači Atlante Hawks bodo morda lahko znova pozdravili Luko Dončića, moža, ko so ga šefi izpustili iz rok, ko bodo njihovi košarkarji danes ponoči (1.00) gostili Los Angeles Lakers. Nastop slovenskega zvezdnika je zaradi težav s spodnjim delom hrbta sicer vprašljiv. Ekipi se bosta prvič v sezoni pomerili v odlični formi: Jezerniki so dobili zadnjih pet tekem, Atlanta pa štiri. Los Angeles je v nedeljo s 121:116 premagal Detroit Pistons in podaljšal zmagoviti niz. »Pet zaporednih zmag? Potem lahko uradno govorimo o zmagovitem nizu. Ta se začne pri petih,« je bil po tekmi zadovoljen trener Lakers JJ Redick. Jezerniki bodo v Atlanti odigrali drugo tekmo od štirih zaporednih gostovanj, o nastopu slovenskega reprezentanta pa bo odločalo njegovo zdravstveno stanje. Gostovanje v Atlanti ima ...