Luka Dončić stopil v bran sodnici: »Kaj, za vraga, počneš?« (VIDEO)

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je znova blestel v dresu Los Angeles Lakers. Zgodovinski večer sta imela tudi Victor Wembanyama in Nikola Jokić. Dončić je ob zmagi proti Sacramentu s 116:103 dosegel 40 točk, devet skokov in sedem asistenc, pozornost pa je pritegnil tudi z odzivom na incident ob koncu tretje četrtine. Slovenski zvezdnik je namreč odločno in burno posredoval, ko je eden od gledalcev z žogo zadel sodnico Cheliso Painter. Po eni od akcij je žoga končala zunaj igrišča, kjer jo je ujel navijač v prvi vrsti. Ta jo je nato sunkovito vrgel proti sodnici, ki udarca ni pričakovala. Dončić je dogajanje opazil in nemudoma zahteval posredovanje sodnikov in varnostne službe. Ob tem se je obrnil proti gledalcu in ga z nekaj ostrimi besedami pozval k odgovornosti. Nato ...