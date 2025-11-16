Luka Dončić prihaja domov; končna ocena turneje Los Angeles Lakers: dobro (3)

»Bili smo utrujeni, v Milwaukee smo prišli ob treh zjutraj, a to ni bil izgovor. Na pot nismo šli za to, da bi izgubili,« je bil Luka Dončić ponosen na moštvo, ki je zlahka ugnalo Milwaukee Bucks (119:95), potem ko je večer prej slavilo tudi v New Orleansu (118:104). Glavno vlogo pri obeh uspehih za konec pet tekem dolge gostujoče turneje je imel Dončić, ki je po dveh bolj zadržanih večerih znova ujel strelsko formo, Giannisa Antetokounmpa in soigralce pa potopil s črte prostih metov. Zdaj ga čakata dva prosta večera, nato bi lahko dočakal težko pričakovano vrnitev LeBrona Jamesa na parket.

Vidno utrujeni Dončić je pri skromnem New Orleansu lahko prihranil nekaj moči, v Wisconsinu v noči na nedeljo je od prve minute stopil na plin in s hitrima trojkama začrtal smer tekme. Milwaukee je metal obupno, iz igre so v celem polčasu zadeli le 10 metov in na polovici tekme zaostajali za 31 točk. Po odmoru je Luka s prostimi meti in v tretji četrtini z odličnima trojkama za delni izid 8-0 hitro prekinil nalet domačih, preden bi zares začutili priložnost, zmaga pa je z zdesetkanimi Jezerniki odšla v Los Angeles.