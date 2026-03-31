Skriti recept za uspeh v Kaliforniji navdušil tudi Dončića

V koledarju rednega dela sezone 2025/26 je Jezernikom ostalo le še sedem tekem. Maraton je skoraj končan, utrujenost in malodušje srednjega dela sezone sta pozabljena, zdaj je na vrsti šprint, Luka Dončić ga pričakuje v odlični formi. Enako velja tudi za njegove soigralce, ki so ekipni duh začeli graditi tudi z golfom.

Luka v zadnjih tednih ne skriva navdušenja nad to v Kaliforniji zelo priljubljeno športno disciplino, na brezhibno urejenih zelenicah pa se ne preizkuša le slovenski zvezdnik. Nekajkrat se je na igrišču za golf zbrala celotna ekipa, trener J. J. Redick pa je prepričan, da je prav to skrivni recept rezultatskega zasuka ekipe, ki je dobila 15 od zadnjih 17 tekem.

»Med sezono veliko potujemo, pa tudi ko smo dlje časa doma, se je težko srečati s soigralci. Če živiš v Los Angelesu, si lahko od svojih soigralcev oddaljen tudi več ur v tem velikem mestu. Če se zato vsi zberemo na igrišču za golf in štiri ure preživimo skupaj, je to za naše moštvo velika prednost,« je Redick zadovoljen, da raje kot soliranje Jezerniki izbirajo skupne aktivnosti.

Za golf so imeli v zadnjih dneh znova nekaj več časa, minuli dve tekmi (zmagi nad Brooklynom in Washingtonom brez Dončića) so dosegli doma, tudi jutri zjutraj s Clevelandom igrajo v Crypto.com areni. Morda bo za igro znova nared Marcus Smart, ki okreva po poškodbi gležnja, z njim na igrišču Los Angeles v zadnjem mesecu igra obrambo, ki sodi med pet najboljših v ligi NBA.