Dončićeve po porazu kaznovala še liga

V Los Angelesu po četrti tekmi prvega kroga končnice ni bilo veliko razlogov za veselje. Lakers so v Houstonu izgubili kar s 96:115, po porazu pa jih je doletela še kazen lige. NBA je namreč Marcusa Smarta oglobila s 35.000 dolarji zaradi »preizpraševanja integritete sodnikov«, Luka Kennarda pa s 25.000 dolarji zaradi »neprimernega besednjaka do uradnih oseb«. Liga je kazen izrekla dan po tekmi, na kateri je bilo precej nervoze, tehničnih napak in tudi izključitev.

Houston si je z zmago podaljšal sezono in prvič v seriji udaril nazaj, toda položaj je zanj še vedno zahteven. Lakers vodijo s 3:1, peta tekma pa bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času v Los Angelesu, kjer bodo imeli prvo zaključno žogo za preboj v drugi krog.

Serijo ves čas spremlja vprašanje, kdaj se bo vrnil Luka Dončić. Slovenski zvezdnik zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice še naprej manjka, po zadnjih javno dostopnih podatkih pa ga tudi za peto tekmo ni med razpoložljivimi. Reuters je že prejšnji teden poročal, da pri Lakers v prvem krogu sploh niso računali na njegovo vrnitev, tudi pregled ESPN poškodb pa ga za obračun s Houstonom še vedno vodi kot odsotnega.

Prav zato je bila reakcija Smarta in Kennarda po četrtem obračunu še toliko bolj zgovorna. Lakers so v tej seriji brez Dončića in Austina Reavesa do treh zmag prišli predvsem z energijo, disciplino in precej improvizacije, v Houstonu pa jim je ta ritem prvič resno razpadel. Poraz je bil visok, živci napeti, liga pa je po tekmi hitro posegla po denarnih kaznih.