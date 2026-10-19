Luka Dončić se mora do jutri znebiti enega izmed soigralcev

Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers, za katero igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, mora pred začetkom nove sezone lige NBA zmanjšati število igralcev v svoji zasedbi. Trenutno ima namreč 16 košarkarjev s standardnimi pogodbami, pravila tekmovanja pa jih dovoljujejo največ 15.

Vodstvo kalifornijskega moštva mora odločitev sprejeti do danes ob 23. uri po slovenskem času, saj se bo v torek začela nova sezona najmočnejše košarkarske lige na svetu. Lakers imajo na voljo več možnosti, med katerimi sta prekinitev pogodbe z enim od igralcev ali menjava z drugim moštvom.

Generalni direktor Rob Pelinka bi lahko poskušal skleniti dogovor, po katerem bi Los Angeles zapustila dva košarkarja, v zameno pa bi pridobili enega. Možna je tudi kombinacija menjave in prekinitve pogodbe.

Po poročanju ameriških medijev naj bi bil med najverjetnejšimi kandidati za odhod Dalton Knecht, negotova pa naj bi bila tudi prihodnost Jadena Hardyja, Jarreda Vanderbilta in Bronnyja Jamesa. Končna odločitev bo znana najpozneje danes zvečer.