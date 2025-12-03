Dončić navdušil z iskrenim odgovorom (VIDEO)

Luka Dončić in LA Lakers začenjajo serijo treh gostovanj na vzhodni obali. Najprej bodo v noči na petek ob 1.30 po našem času igrali proti Toronto Raptors. Toronto je eno prijetnejših presenečenj uvoda sezone, saj je pri izkupičku 15-7 in povsem v boju za neposredno uvrstitev v končnico iz vzhodne konference.

Po ponedeljkovem porazu s Phoenix Suns, ki je prekinil niz sedmih zmag Lakers, so slovenskega asa Dončića vprašali o dobrem začetku Toronta. V odgovoru je bil komično iskren in ni imel prav veliko povedati. »Ne gledam veliko NBA, oprostite,« je dejal Dončić. »Vem, da imajo dober izkupiček. Poznam trenerja (Darka Rajakovića; op. p.) in vem, da igrajo fizično, bomo pa videli v poročilu o tekmecih.«

V naporni sezoni lige NBA je takšen odgovor povsem razumljiv. V dolgi sezoni NBA je težko spremljati, kaj počnejo druga moštva, še posebej, če se z njimi srečaš samo dvakrat.

Dončić v svoji prvi polni sezoni v dresu Lakersov naravnost blesti – v povprečju dosega kar 35,3 točke, 8,9 skoka in 8,9 podaje na tekmo. Je najboljši strelec lige, v povprečju skoraj za tri točke pred lanskim MVP Shaiem Gilgeous-Alexandrom. Lakers pa so drugi v zahodni konferenci za Oklahomo City Thunder.