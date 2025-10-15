Dončić končno spet čaral na parketu NBA, jutri z Dallasom (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je prvič zaigral na pripravljalnih tekmah Los Angeles Lakers pred novo sezono lige NBA. Čeprav je bil 26-letnik prvi strelec tekme skupaj z Austinom Reavesom – oba sta dosegla po 25 točk –, so njegovi Jezerniki izgubili na gostovanju v Arizoni. Pheonix Suns so slavili zmago s 113:104.

To je bil še tretji poraz Lakers na dosedanjih štirih pripravljalnih tekmah pred začetkom nove sezone, vendar ti dvoboji nimajo pravega tekmovalnega naboja. Prvi strelec evropskega prvenstva Dončić je samo v prvem polčasu dosegel 22 točk, šest skokov, tri podaje, izgubil pa je tudi pet žog, je nato polovico tretje in zadnjo četrtino v celoti presedel na klopi.

Luka Dončić in JJ Redick sta nedavno podaljšala pogodbi z Lakers. FOTO: Kelsey Grant/AFP

Za Lakers je poleg Dončića prvič zaigral tudi Marcus Smart, ki je dosegel deset točk, medtem ko bo prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James zaradi išiasa izpustil tudi uvod v novo sezono.

Naslednja tekma Jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v Kaliforniji gostili nekdanjo Dončićevo ekipo Dallas Mavericks, pred začetkom sezone pa v soboto še obračun s Sacramento Kings.

Ligaško sezono bodo Lakers odprli v domači dvorani 21. oktobra s tekmo proti Golden State Warriors.