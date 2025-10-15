Dončić končno spet čaral na parketu NBA, jutri z Dallasom (VIDEO)

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je prvič zaigral na pripravljalnih tekmah Los Angeles Lakers pred novo sezono lige NBA. Čeprav je bil 26-letnik prvi strelec tekme skupaj z Austinom Reavesom – oba sta dosegla po 25 točk –, so njegovi Jezerniki izgubili na gostovanju v Arizoni. Pheonix Suns so slavili zmago s 113:104.
To je bil še tretji poraz Lakers na dosedanjih štirih pripravljalnih tekmah pred začetkom nove sezone, vendar ti dvoboji nimajo pravega tekmovalnega naboja. Prvi strelec evropskega prvenstva Dončić je samo v prvem polčasu dosegel 22 točk, šest skokov, tri podaje, izgubil pa je tudi pet žog, je nato polovico tretje in zadnjo četrtino v celoti presedel na klopi.
Za Lakers je poleg Dončića prvič zaigral tudi Marcus Smart, ki je dosegel deset točk, medtem ko bo prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James zaradi išiasa izpustil tudi uvod v novo sezono.
Naslednja tekma Jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v Kaliforniji gostili nekdanjo Dončićevo ekipo Dallas Mavericks, pred začetkom sezone pa v soboto še obračun s Sacramento Kings.
Ligaško sezono bodo Lakers odprli v domači dvorani 21. oktobra s tekmo proti Golden State Warriors.
