Sanje o Luki Dončiću in Giannisu Antetokounmpu so znova žive

Tresla se je gora, rodila pa miš. Konec prestopnega roka v ligi NBA je prinesel številne menjave, največje ime pa še naprej nosi dres Milwaukee Bucks. Razmerje moči danes ni bistveno drugačno kot pred tednom dni, Los Angeles Lakers so se držali ob strani in poslovanje preložili na poletje. Dolgoročno modra odločitev, s katero pa so žrtvovali kratkoročne možnosti za uspeh Luke Dončića, ki je lačen vrnitve na največji oder. Čeprav je pred nami še skoraj polovica sezone, bi LA potreboval košarkarsko revolucijo, da bi se vmešal v boj za naslov prvaka.

Pozornost so zato usmerili k poletju, ko bodo imeli na voljo vsaj 60 milijonov dolarjev, da v Kalifornijo pripeljejo igralce, ki bodo bolj kompatibilni z Dončićevim načinom igre. Proračunska fleksibilnost je na papirju mikavna, izbor prostih igralcev mnogo manj: če zadržijo Austina Reavesa, bo najboljša možnost prepogosto poškodovani center New Yorka Mitchell Robinson …