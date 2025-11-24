Dončić s trojko zapečatil novo zmago: na vrsti plaža in sonce (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so nanizali četrto zaporedno zmago, potem ko so na nek način tesno in dramatično, pod črto pa bolj zanesljivo, kot kaže končnih 106:108, premagali Utah Jazz. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 33 točk ter dodal še 11 skokov in osem podaj za zmago Jezernikov v Salt Lake Cityju. Ljubljančan je v 40 minutah igre zbral 33 točk (za tri 3:12, za dve 7:12, prosti meti 10:12), 11 skokov in 8 asistenc, imel 6 izgubljenih in 3 ukradene žoge, v tem času pa je storil dve osebni napaki.

Austin Reaves je z 22 točkami in desetimi skoki prispeval pomemben delež k drugi zaporedni zmagi Lakersov nad Utahom v petih dneh. LeBron James pa je v svoji drugi tekmi po vrnitvi po težavah s išiasom dodal 17 točk in osem podaj. Rui Hačimura je vpisal še 13 točk.

Los Angeles od sredine druge četrtine ni zaostajal

Pri Jazzu je izstopal Keyonte George s 27 točkami in osmimi podajami. Lauri Markkanen je prispeval 20 točk, med njimi več ključnih v zaključku tekme, Jusuf Nurkić pa je ob 11 točkah pobral še deset žog pod obema obročema. Utah je bil tri minute in pol pred koncem še pri 11 točkah zaostanka, nato pa z delnim izidom 12:2 poskrbel za napeto končnico. Jazz je zadel na petih zaporednih napadih in se približal na 107:106 po Markkanenovi težki trojki v teku 41 sekund pred koncem.

Lakersi so zapravili priložnost za potrditev zmage, ko je Dončić šest sekund pred sireno zadel le en prosti met, Jazz pa je imel napad za preobrat. George je tik pred zvokom sirene zgrešil trojko za zmago. Gostje so prvič resneje zagrozili na začetku drugega polčasa, ko sta Jaxson Hayes in Dončić z dvema zaporednima košema povišala prednost na 67:58. Los Angeles od sredine druge četrtine, ko je James s tremi zaporednimi koši poskrbel za vodstvo s 48:47, ni več zaostajal.

Dončićeva trojka za niz 11:0

A Utah je odgovoril z delnim izidom 20:4 in prešel v vodstvo s 78:71. Jazz je v tem nizu zadel sedem napadov zapored, George pa je prispeval dva koša in dve podaji.

LeBron James se počasi, toda zanesljivo vrača.

Prednost domačih je izpuhtela ob seriji 10 zaporednih točk Lakersov, ki jo je sklenil Jamesov zabijanje za vodstvo z 84:81 pred zadnjo četrtino. Sredi zaključnega dela je Dončićeva trojka postavila piko na nizu 11:0 in povišala prednost Los Angelesa na 98:85, kar je bilo dovolj za tesno končno zmago.

Naslednjič na parket v sredo zjutraj

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali doma, v svoji Crypto.com Areni. Luka Dončić in soigralci v sredo ob 5. uri po slovenskem času ne bodo imeli lahkega dela, njihov tekmec bo Los Angeles Clippers, dobra in negotova tekma se torej obeta tudi privržencem kalifornijske ekipe, za katero stiskajo pesti tudi številni v Sloveniji – čeprav so Clippersi ta čas daleč od najboljših trenutkov zadnjih sezon, saj kotirajo v spodnji tretjini zahodne konference lige NBA.

»Komaj čakam na vrnitev v Los Angeles. Lepo je biti doma – lahko grem na plažo in ujamem nekaj sonca. Toda igrati pred domačimi navijači bo res nekaj posebnega. Tega se vedno zares veselim,« je o vrnitvi domov povedal Luka Dončić.