    Košarka

    Dončić s trojko zapečatil novo zmago: na vrsti plaža in sonce (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v sredo ob ugodni uri tudi za slovenske privržence Luke Dončića in lige NBA.
    Luka Dončić (desno) je bil vnovič najboljši strelec tekme. FOTO: Alex Goodlett/AFP
    Luka Dončić (desno) je bil vnovič najboljši strelec tekme. FOTO: Alex Goodlett/AFP
    F. T.
    24. 11. 2025 | 05:45
    24. 11. 2025 | 06:00
    4:26
    Košarkarji Los Angeles Lakers so nanizali četrto zaporedno zmago, potem ko so na nek način tesno in dramatično, pod črto pa bolj zanesljivo, kot kaže končnih 106:108, premagali Utah Jazz. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 33 točk ter dodal še 11 skokov in osem podaj za zmago Jezernikov v Salt Lake Cityju. Ljubljančan je v 40 minutah igre zbral 33 točk (za tri 3:12, za dve 7:12, prosti meti 10:12), 11 skokov in 8 asistenc, imel 6 izgubljenih in 3 ukradene žoge, v tem času pa je storil dve osebni napaki.

    Kdo so kralji in kraljice družbenih omrežij v slovenskem športu?

    Austin Reaves je z 22 točkami in desetimi skoki prispeval pomemben delež k drugi zaporedni zmagi Lakersov nad Utahom v petih dneh. LeBron James pa je v svoji drugi tekmi po vrnitvi po težavah s išiasom dodal 17 točk in osem podaj. Rui Hačimura je vpisal še 13 točk. 

    Los Angeles od sredine druge četrtine ni zaostajal

    Pri Jazzu je izstopal Keyonte George s 27 točkami in osmimi podajami. Lauri Markkanen je prispeval 20 točk, med njimi več ključnih v zaključku tekme, Jusuf Nurkić pa je ob 11 točkah pobral še deset žog pod obema obročema. Utah je bil tri minute in pol pred koncem še pri 11 točkah zaostanka, nato pa z delnim izidom 12:2 poskrbel za napeto končnico. Jazz je zadel na petih zaporednih napadih in se približal na 107:106 po Markkanenovi težki trojki v teku 41 sekund pred koncem.

    Lakersi so zapravili priložnost za potrditev zmage, ko je Dončić šest sekund pred sireno zadel le en prosti met, Jazz pa je imel napad za preobrat. George je tik pred zvokom sirene zgrešil trojko za zmago. Gostje so prvič resneje zagrozili na začetku drugega polčasa, ko sta Jaxson Hayes in Dončić z dvema zaporednima košema povišala prednost na 67:58. Los Angeles od sredine druge četrtine, ko je James s tremi zaporednimi koši poskrbel za vodstvo s 48:47, ni več zaostajal.

    Dončićeva trojka za niz 11:0

    A Utah je odgovoril z delnim izidom 20:4 in prešel v vodstvo s 78:71. Jazz je v tem nizu zadel sedem napadov zapored, George pa je prispeval dva koša in dve podaji.

    LeBron James se počasi, toda zanesljivo vrača. FOTO: Alex Goodlett/AFP
    LeBron James se počasi, toda zanesljivo vrača. FOTO: Alex Goodlett/AFP

    Prednost domačih je izpuhtela ob seriji 10 zaporednih točk Lakersov, ki jo je sklenil Jamesov zabijanje za vodstvo z 84:81 pred zadnjo četrtino. Sredi zaključnega dela je Dončićeva trojka postavila piko na nizu 11:0 in povišala prednost Los Angelesa na 98:85, kar je bilo dovolj za tesno končno zmago.

    Na slovenskem vrhu prav Dončić

    Pripravili smo tudi zanimiv pregled slovenskih klubov in športnikov z največjim številom sledilcev na družbenem omrežju instagram. Daleč pred vsem je na vrhu prav Luka Dončić. Preverite celotno lestvico športnikov z največ sledilci na instagramu.

    Naslednjič na parket v sredo zjutraj

    Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali doma, v svoji Crypto.com Areni. Luka Dončić in soigralci v sredo ob 5. uri po slovenskem času ne bodo imeli lahkega dela, njihov tekmec bo Los Angeles Clippers, dobra in negotova tekma se torej obeta tudi privržencem kalifornijske ekipe, za katero stiskajo pesti tudi številni v Sloveniji – čeprav so Clippersi ta čas daleč od najboljših trenutkov zadnjih sezon, saj kotirajo v spodnji tretjini zahodne konference lige NBA.

    »Komaj čakam na vrnitev v Los Angeles. Lepo je biti doma – lahko grem na plažo in ujamem nekaj sonca. Toda igrati pred domačimi navijači bo res nekaj posebnega. Tega se vedno zares veselim,« je o vrnitvi domov povedal Luka Dončić.

    PremiumPhoto
    Šport  |  Drugi športi
    Maribor pred Olimpijo

    Kdo so kralji in kraljice družbenih omrežij v slovenskem športu?

    Najbolj priljubljen hišni ljubljenček naših športnikov je Tiga motokrosističnega asa Tima Gajserja. Prav malo zaostajajo trije kosmatinci v Kopitarjevi hiši.
    Peter Zalokar 22. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Družina Buss

    Čistka pri Dončiću, novi šef LA Lakers odpustil bivša lastnika

    Mark Walter je že potegnil prvo organizacijsko potezo v Los Angeles Lakers in odpustil Jesseja in Joeya Bussa, dva od šestih otrok Buss z lastniškim deležem.
    Nejc Grilc 20. 11. 2025 | 22:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    James bo razveselil tudi Dončića

    Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James se bo po rehabilitacijskem obdobju v ponedeljek vrnil v trenažni proces Los Angeles Lakers.
    16. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
