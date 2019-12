Luka Dončić lovi legende s pomočjo srbskega »morilca«

29

zaporednih tekem 20+5+5 je nanizal Oscar Robertson, a še pred združitvijo lig NBA in ABA

Luka Dončić in Boban Marjanović sta dobra prijatelja. FOTO: Twitter

Tokrat Bobijev večer

Ob podatku, da jeprebil v igri pičlih 26 minut med dvobojem s košarkarji New Orleansa, bi lahko najprej pomislili, da je šlo nekaj navzkriž. Toda bilo je prav obratno. Dallas je še tretjič v sezoni ugnal tekmece iz Lousiane, tokrat kar s 130:84, in si lahko privoščil tolikšno razkošje, da je odigral zadnjo četrtino brez vseh članov udarne peterke moštva. Ljubljančan je vendarle pravočasno opravil svoje delo in se še enkrat vpisal v zgodovino lige NBA z učinkom 26 točk, 6 skokov in 9 asistenc.Njegov dosežek resda ni bil rekorden v nobeni postavki, toda Dončić je na 18. tekmi zapored zbral vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc, kar je že nekaj posebnega. To je v celotni zgodovini enovite lige NBA (po združitvi z ligo ABA leta 1976) pred njim uspelo le legendarnemuv sezoni 1988/89. Absolutni rekorder pa bo še nekaj časa ostal, ki se je v 60. letih prejšnjega stoletja štirikrat izkazal z daljšimi nizi 20+5+5. Najdaljši je v sezoni 1964/65 trajal kar 29 tekem, leto dni poprej 25, pred tem pa tudi 19 in 18 nastopov.Poigravanje s statistiko vendarle ni v pretiran užitek mlademu slovenskemu asu, precej raje si privošči kakšno navihano potezo na račun tekmecev, kar mu je uspelo tudi ob peti zaporedni zmagi Dallasa, deseti v zadnjih enajstih nastopih. »Lepo je zmagovati, toda želim si, da bi bili podobno uspešni tudi v zadnjem delu prvenstva. Zdaj je za nami šele dobra četrtina rednega dela sezone, zato moramo nadaljevati v podobnem ritmu,« je poudaril Dončić, ki se je v zadnji anketi ameriške mreže ESPN uvrstil na tretje mesto med kandidati za najboljšega košarkarja sezone. Prvi po okusu 101 novinarja je Grk(Milwaukee) z 803 glasovi, drugi(LA Lakers) s 651, tretji 20-letni Slovenec s 569, četrti(Houston) s 444, peti pa Kamerunec(Toronto) z 52.Dončić je bil tudi proti New Orleansu prvi strelec in podajalec svojega moštva, le skakalni primat je moral prepustiti. Kar 221 cm visoki srbski reprezentant je učinkovito izkoristil priložnost, ki se je ponudila Dallasovim rezervistom, ter se izkazal s 15 točkami in 16 skoki. Simpatični orjak je letos v akcijski filmski uspešnici John Wick 3 uprizoril morilca Ernesta in se pretepal s hollywoodskim zvezdnikom, pod obroči pa nastopa s spremenljivo srečo, saj potrebuje dovolj visoke tekmece; za nižjimi pač težko teka naokoli. V ligi NBA igra peto sezono in v petem različnem moštvu, po San Antoniu, Detroitu, LA Clippers in Philadelphii je prišel na vrsto Dallas, s katerim se je dogovoril za prepolovitev dotedanje letne plače s sedmih milijonov dolarjev na 3,5. Kljub vsemu je zadovoljen, saj meni, da je prišel v pravo okolje.»V San Antoniu in Philadelphii sem okusil tudi končnico prvenstva, zato približno vem, kaj potrebuje moštvo, da bi se uvrstilo vanjo. Med drugim mora imeti 'dolgo klop' in letošnji Dallas jo vsekakor ima. Vsi znajo igrati in uživajo skupaj,« ocenjuje Marjanović, številke pa mu pritrjujejo. Luka Dončić insta resda glavni zvezdi Teksačanov, toda na tekmi z New Orleansom so si začetna peterka moštva in košarkarji s klopi enakomerno porazdelili breme s po 65 točkami. S povprečjem 43,6 točke na tekmo pa je Dallasova klop celo druga najučinkovitejša v zahodni konferenci lige NBA za LA Clippers (53,2).