Košarka

Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je«

Luka Dončić je v zadnji anketi zdrsnil na četrto mesto v glasovanju za MVP sezone, tudi Ljubljančan pa nima odgovora, zakaj je temu tako.
Luka Dončić se ne želi spuščati v polemike o tem, kdo bi moral postati MVP sezone. FOTO: David Reginek/Reuters
Nejc Grilc
29. 3. 2026 | 05:00
4:18
A+A-

Sezona v ligi NBA se počasi bliža koncu, lobiranje in medijsko nabiranje točk za naziv MVP pa se zaostruje. Luka Dončić v nasprotju s svojimi tekmeci za naziv najboljšega v rednem delu sezone o tej temi ne govori rad, po tekmi z Brooklynom, ko je znova dosegel več kot 40 točk, pa ni mogel skriti slabe volje.

Luka, kje je meja? Dončićev partner za naslednjo petletko pozna odgovor

»Želim si, da bi postal MVP in upam, da mi bo to uspelo, a ne vem, kaj naj še storim. Bolje, kot igram, slabše mi kaže na lestvicah. A to niti ni moja stvar, saj nanjo nimam vpliva,« je Luka ponovil, da je to vprašanje predvsem za 100 novinarjev z glasovalno pravico v ZDA.

Dončić najbrž ne bo postal MVP, čeprav bi si z udarnim finišem sezone to zaslužil, glasovalci ga bodo »kaznovali« za nekoliko bolj letargične predstave okrog novega leta in pred premorom za tekmo zvezd. Marca je bil Luka izvrsten, številke sezone, v kateri bo postal najboljši strelec lige, pa osupljive.

Favorita na stavnicah sta Shai Gilgeous-Alexander (kvota 1,34) in Victor Wembanyama (3,4), ki zmanjšuje zaostanek.

Na zadnjih 10 tekmah v povprečju dosega 40 točk, 8 skokov in 7 asistenc na tekmo. Postal je prvi igralec v bogati zgodovini Los Angeles Lakers, ki je v eni sezoni dosegel vsaj 2000 točk, 500 asistenc in 100 ukradenih žog. Na zadnjih 16 tekmah so Jezerniki izgubili le dvakrat.

»Zame je neverjetno, da ni favorit, da postane MVP. Kaj pa pričakujejo od njega, kako lahko igra še bolje? Morda bi moral vsako tekmo doseči 60 točk, ne vem,« tudi Austin Reaves težko verjame, da mediji v ZDA Dončićevih predstav ne cenijo.

Naslednjo tekmo bi moral Dončić odigrati v noči na ponedeljek proti Washingtonu, a bo zaradi 16. tehnične napake odslužil prepoved igranja na eni tekmi. Na parket se tako vrača v noči na torek, ko v Kaliforniji gostujejo eni od favoritov v vzhodni konferenci Cleveland Cavaliers.

Datum Tekma Kraj Ura Rezultat Dončić
22. 3. 2026 LA Lakers - Orlando G 00:00 105:104 33 T, 5 S, 8 A
24. 3. 2026 LA Lakers - Detroit G 00:00 110:113 32 T, 7 S, 6 A
26. 3. 2026 LA Lakers - Indiana G 00:00 137:130 43 T, 6 S, 7 A
28. 3. 2026 LA Lakers - Brooklyn D 03:30 116:99 41 T, 8 S, 3 A
31. 3. 2026 LA Lakers - Washington D 04:00    
1. 4. 2026 LA Lakers - Cleveland D 04:30    

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
LA Lakers - Brooklyn Nets

Luka, kje je meja? Dončićev partner za naslednjo petletko pozna odgovor

Košarkarji Los Angeles Lakers so imeli tri četrtine precej težav z Brooklyn Nets, na koncu pa dokaj gladko slavili s 116:99.
Nejc Grilc 28. 3. 2026 | 06:06
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić izvedel, koliko bo zaslužil drugo leto – številka nižja od pričakovanj

Liga NBA je objavila podatke o tem, koliko bo znašal celoten znesek za plače igralcev, ki bo moštvom na voljo v prihodnji sezoni.
Nejc Grilc 27. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Boj na sodišču

Luka v boj za hčerki z »razdiralko zakonov«

Odvetnica meni, da je Anamaria Goltes zahtevo vložila v Kaliforniji, ker so tamkajšnja sodišča znana po naklonjenosti visokim preživninam za otroke.
26. 3. 2026 | 19:09
Preberite več
Šport  |  Košarka
SP v nogometu

Luka Dončić LeBrona primerjal z Ronaldom, Messi je Michael Jordan (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik pomaga pri promociji svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo letos gostovalo tudi v njegovem mestu angelov.
26. 3. 2026 | 10:33
Preberite več
Šport  |  Košarka
LA Lakers

Dončić na vrhu lige NBA: tako učinkovit je bil nazadnje Michael Jordan

Slovenski zvezdnik nadaljuje z izvrstno formo, s 43 točkami proti Indiani je postavil še nekaj mejnikov.
Nejc Grilc 26. 3. 2026 | 09:15
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
27. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Trst

Starša na dopust v Šarm el Šejk, pet otrok pustila same doma

Prepuščeni so bili sami sebi, končalo se je tako, da so jih po prijavi in posredovanju policije ter socialnih služb zdaj namestili na varno v skupnost.
27. 3. 2026 | 13:28
Preberite več
Sobotna priloga
Španska politologinja Estefanía Molina

Zakaj se mladi odmikajo od demokracije in volijo skrajno desnico?

Mladi volijo skrajno desnico in se odmikajo od sistema, ker jim ta ne omogoča dostojnega življenja kot njihovim staršem, pravi politologinja Estefanía Molina.
Gašper Završnik 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

Šport  |  Tenis
Tenis

Španija je v Portortožu vsekakor premagljiva

Maša Zec Peškirič, zvezna kapetanka slovenske reprezentance, se veseli aprilskega spektakularnega dvoboja s špansko izbrano vrsto.
Siniša Uroševič 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Razno
Intervju

Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Ana bo šla letos tudi v zavetišče in hospic

Vrača se Popova oddaja Delovna akcija, v kateri bo voditeljica Ana Praznik z mojstri letos pomagala tudi društvom in drugim lokalnim organizacijam.
29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
William Abadie

Zvezdnik TV uspešnice Emily v Parizu danes na Rogli v nenavadni vlogi

William Abadie, 53-letni televizijski igralec, poznan kot Antoine iz uspešnice Emily v Parizu, ta konec tedna nastopa na FIS tekmah deskarjev na Rogli.
29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je«

Luka Dončić je v zadnji anketi zdrsnil na četrto mesto v glasovanju za MVP sezone, tudi Ljubljančan pa nima odgovora, zakaj je temu tako.
Nejc Grilc 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Ana bo šla letos tudi v zavetišče in hospic

Vrača se Popova oddaja Delovna akcija, v kateri bo voditeljica Ana Praznik z mojstri letos pomagala tudi društvom in drugim lokalnim organizacijam.
29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
William Abadie

Zvezdnik TV uspešnice Emily v Parizu danes na Rogli v nenavadni vlogi

William Abadie, 53-letni televizijski igralec, poznan kot Antoine iz uspešnice Emily v Parizu, ta konec tedna nastopa na FIS tekmah deskarjev na Rogli.
29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je«

Luka Dončić je v zadnji anketi zdrsnil na četrto mesto v glasovanju za MVP sezone, tudi Ljubljančan pa nima odgovora, zakaj je temu tako.
Nejc Grilc 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
