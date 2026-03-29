Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je«

Sezona v ligi NBA se počasi bliža koncu, lobiranje in medijsko nabiranje točk za naziv MVP pa se zaostruje. Luka Dončić v nasprotju s svojimi tekmeci za naziv najboljšega v rednem delu sezone o tej temi ne govori rad, po tekmi z Brooklynom, ko je znova dosegel več kot 40 točk, pa ni mogel skriti slabe volje.

»Želim si, da bi postal MVP in upam, da mi bo to uspelo, a ne vem, kaj naj še storim. Bolje, kot igram, slabše mi kaže na lestvicah. A to niti ni moja stvar, saj nanjo nimam vpliva,« je Luka ponovil, da je to vprašanje predvsem za 100 novinarjev z glasovalno pravico v ZDA.

Dončić najbrž ne bo postal MVP, čeprav bi si z udarnim finišem sezone to zaslužil, glasovalci ga bodo »kaznovali« za nekoliko bolj letargične predstave okrog novega leta in pred premorom za tekmo zvezd. Marca je bil Luka izvrsten, številke sezone, v kateri bo postal najboljši strelec lige, pa osupljive.

Favorita na stavnicah sta Shai Gilgeous-Alexander (kvota 1,34) in Victor Wembanyama (3,4), ki zmanjšuje zaostanek.

Na zadnjih 10 tekmah v povprečju dosega 40 točk, 8 skokov in 7 asistenc na tekmo. Postal je prvi igralec v bogati zgodovini Los Angeles Lakers, ki je v eni sezoni dosegel vsaj 2000 točk, 500 asistenc in 100 ukradenih žog. Na zadnjih 16 tekmah so Jezerniki izgubili le dvakrat.

»Zame je neverjetno, da ni favorit, da postane MVP. Kaj pa pričakujejo od njega, kako lahko igra še bolje? Morda bi moral vsako tekmo doseči 60 točk, ne vem,« tudi Austin Reaves težko verjame, da mediji v ZDA Dončićevih predstav ne cenijo.

Naslednjo tekmo bi moral Dončić odigrati v noči na ponedeljek proti Washingtonu, a bo zaradi 16. tehnične napake odslužil prepoved igranja na eni tekmi. Na parket se tako vrača v noči na torek, ko v Kaliforniji gostujejo eni od favoritov v vzhodni konferenci Cleveland Cavaliers.