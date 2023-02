Luka Dončić na ogled ob prijazni uri za Evropejce

Košarkarji Denverja so doživeli 19. poraz v tej sezoni lige NBA po bledi predstavi na gostovanju v Memphisu, ki je bil boljši s 112:94. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je bil v začetni postavi Denverja, a prispeval zgolj dve točki. Novo zmago v pretekli noči za vodstvo v ligi je zabeležil Boston.

Srečanje vodilnih ekip zahodne konference je od samega začetka pripadel domačinom. Memphis je po vročem startu med prvim polčasom vodil že za 29 točk, ob premoru pa s 66:42 in ni več spustil gostov blizu. Denver je dosegel najnižje število točk v tej sezoni. Prvi strelec Memphisa je bil Ja Morant s 23 točkami. Nikola Jokić je bil najkoristnejši za Denver s 15 točkami in 13 skoki.

Dallas ob »evropski« uri 21.30

Moštvo iz Kolorada ostaja na vrhu zahodne konference z 42 zmagami in 19 porazi, Memphis je drugi z izkupičkom 36:26. Denver bo znova igral v prihodnji noči, tokrat proti Los Angeles Clippers, ko bo aktiven tudi slovenski as Luka Dončić z Dallasom. Ta se bo že ob 21.30 po slovenskem času nocoj pomeril z Los Angeles Lakers. Ob isti uri bo proti Washingtonu igral tudi Chicago, za katerega Goran Dragić znova ne bo igral zaradi bolečin v kolenu.

V vodstvu vzhodne konference in celotne lige medtem ostaja Boston, ki je v pretekli noči prišel do 44. zmage v sezoni (44:17). Na gostovanju v Philadelphii je s trojko Jaysona Tatuma v zadnjih sekundah prišel do zmage s 110:107.