Luka Dončić na prvem mestu v glasovanju za All Star

Lani zaman prejel 4,2 milijona glasov

LeBron James je do zdaj petnajstkrat nastopil na tekmi All Star. FOTO: AFP

Po prvem tednu glasovanja za tekmo zvezd lige NBA je največ glasov prejel. Drugi je Grk, tretji pa. Luka Dončić je prejel milijon in 73.957 tisoč glasov oziroma 599 več kot Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in dobrih 53.000 več kot največji zvezdnik lige NBA v zadnjem desetletju.Med branilci na zahodu je na drugem mestu za Dončićem zvezdnik Houstons slabimi 750.000 glasovi, tretji pa je(Portland) z dobrimi 200.000 glasovi. Dončić, Antetokounmpo in James (Los Angeles Lakers) so tudi edini košarkarji, ki so prejeli preko milijon glasov. Najbližje temu je(Los Angeles Lakers) z 950.000 glasovi.To so glasovi navijačev, ki so vredni 50 odstotkov pri izbiri obeh začetnih peterk na tekmi All Star, ki bo 16. februarja v Chicagu. Preostale glasove prispevajo igralci, ki nastopajo v ligi NBA, ter novinarji. Glasovanje se bo končalo 20. januarja.Luka Dončić je lani v spletnem glasovanju zasedel drugo mesto z več kot 4,2 milijoni glasov, a nato zavoljo ocen novinarjev in igralcev iz lige NBA izpadel iz prve peterke ter še iz izbora trenerjev. Na koncu je nastopil le na tekmi vzhajajočih zvezd. LeBron James je do zdaj petnajstkrat nastopil na tekmi All Star, Antetokounmpo pa trikrat. Lani sta prav ona dva dobila največ glasov in bila posledično kapetana ekip.