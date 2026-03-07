Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

V zadnjih tednih so se v tujih medijih in na družbenih omrežjih pojavila številna namigovanja o zasebnem življenju slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in njegove dolgoletne partnerice Anamarie Goltes. Kar se je sprva zdelo kot spletna špekulacija, naj bi po navedbah zanesljivih virov dobilo tudi konkretni epilog. Dončić naj bi namreč zaroko razdrl in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za otroka, poročajo Slovenske novice.

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta se spoznala kot najstnika, iz prijateljstva pa se je sčasoma razvila zveza, ki je trajala več kot desetletje. Anamaria je Dončića spremljala na njegovi športni poti od Evrope do največjih odrov lige NBA, javnost pa je z zanimanjem spremljala tudi pomembne mejnike njunega skupnega življenja.

Julija 2023 je Dončić v idiličnem okolju na Bledu svojo izbranko zaročil. Konec istega leta se jima je rodila prva hči Gabriela, konec leta 2025 pa sta se razveselila še druge hčerke Olivie. Prav v obdobju po rojstvu drugega otroka so se v nekaterih tujih medijih začela pojavljati namigovanja o morebitnih spremembah v njunem razmerju.

Del govoric je povezan tudi z njuno aktivnostjo na družbenih omrežjih. Nekateri portali so poročali, da Dončić že dlje ni všečkal objav svoje zaročenke, medtem ko je bil z všečki precej bolj radodaren pri objavah drugih vplivnic. V srbskih medijih so posebej omenjali objave pevke Anđele Ignjatović, ki jo javnost pozna pod umetniškim imenom Breskvica.

Oddih v Mehiki

Pozornost je pritegnilo tudi letošnje valentinovo, ko par na družbenih omrežjih ni objavil nobene skupne fotografije. Anamaria je pred časom objavila tudi pregled najlepših trenutkov zadnjega desetletja, vendar med fotografijami ni bilo nobene skupne z Dončićem.

V zadnjih dneh je celo izbrisala vse njune skupne fotografije, medtem ko ima Dončić na svojem profilu še vedno objavljeno fotografijo njune zaroke. Dodatne dvome je sprožil Dončićev oddih po koncu vikenda vseh zvezd v ligi NBA. Proste dni je namreč preživel v Mehiki v družbi očeta Saše Dončića in prijateljev, njegove družine ni bilo z njim.

Namigovanja so še okrepili zapisi nekaterih ameriških medijev, ki so poročali, da naj bi se par razšel že lani, kmalu po Dončićevi selitvi iz Dallasa v Los Angeles. Kot enega od možnih vzrokov omenjajo tudi razdaljo, saj Dončić večino časa preživi v Združenih državah Amerike, Anamaria pa živi v Sloveniji. Anamaria za vprašanja ni dosegljiva, za dodatne informacije pa so se na Slovenskih novicah obrnili tudi na Dončićevo poslovno menedžerko Laro Beth Seager.