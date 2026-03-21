Luka Dončić nasledil legendarnega Kobeja Bryanta

Slovenski košarkar je dosegel svoj drugi najboljši rezultat po številu doseženih točk na tekmi. Do mejnika tudi LeBron James.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi Los Angeles Lakerss 134:126 v Miamiju v dobrih 37 minutah tekme prispeval kar vrtoglavih 60 točk, tem pa je prispeval še sedem skokov, tri podaje in pet ukradenih žog. Tako je nasledil legendarnega Kobeja Bryanta, ki je 60 točk dosegel na svoji zadnji tekmi v karieri, aprila leta 2016. »Res ne vem, kako mi je uspelo, saj sem bil zelo utrujen. A vse skupaj je samo dokaz tega, da smo izjemna ekipa. V prvem polčasu smo bili slabi, a smo se vrnili ter dosegli odmevno zmago. Naš niz je zelo impresiven. Zdi se mi, da mi v zadnjem obdobju zelo dobro gre predvsem met z razdalje,« pojasnjuje Ljubljančan, ki je tudi pod vplivom čustev spregovoril o trenutno zelo razigranih jezernikih. »Videli ste, kako vsi proslavljajo na klopi. Tukaj je ...