Luka Dončić navdušen: Spet bom igral!

Luka Dončić je po zadnjem treningu košarkarjev Dallasa sporočil, da je pripravljen za vrnitev na igrišče po poškodbi. »Navdušen sem, da bom spet igral,« je potrdil 20-letni Ljubljančan, ki si je v kratkem obdobju dvakrat zvil desni gleženj. Prvič decembra lani, ko je moral izpustiti štiri tekme, drugič pa konec prejšnjega meseca, poškodba pa ga je tokrat stala sedmih nastopov. V seštevku je izpustil enajst nastopov, v katerih je njegovo moštvo zmagalo petkrat in šestkrat izgubilo.

V Chicagu med zvezdami

Dončić se bo na parket lige NBA vrnil danes ponoči, ko bo Dallas v American Airlines Centru gostil Sacramento, nato pa se bo odpravil v Chicago, ki bo konec tega tedna gostil prireditev All-Star. Ljubljančana čaka prva obveznost že v noči s petka na soboto na tekmi vzhajajočih zvezd, na kateri je sodeloval že lani, v noči na ponedeljek pa še na osrednji tekmi sporeda.



V vetrovnem mestu bo igral v začetni peterki selekcije LeBrona Jamesa, v kateri bodo še Anthony Davis (oba LA Lakers), Kawhi Leonard (LA Clippers) in James Harden (Houston). Rezervni košarkarji so Nikola Jokić (Denver), Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Oklahoma), Domantas Sabonis (Indiana), Ben Simmons (Philadelphia), Jayson Tatum (Boston) in Russell Westbrook (Houston).



V prvi peterki moštva Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee) bodo nastopili še Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) in Trae Young (Atlanta), s klopi pa bodo v igro vstopali Khris Middleton (Milwaukee), Bam Adebayo (Miami), Rudy Gobert (Utah), Jimmy Butler (Miami), Kyle Lowry (Toronto), Brandon Ingram (New Orleans) in Donovan Mitchell (Utah).