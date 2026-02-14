  • Delo mediji d.o.o.
All-Star tudi z Luko Dončićem

Ljubljančan je v glasovanju navijačev za izbor igralcev, ki bodo nastopili na osrednji tekmi zvezd, osvojil največ glasov.
Luka Dončić je nared za tekmo vseh zvezd. FOTO: Wendell Cruz/Reuters
Luka Dončić je nared za tekmo vseh zvezd. FOTO: Wendell Cruz/Reuters
P. Z., STA
14. 2. 2026 | 08:19
14. 2. 2026 | 08:25
2:12
V ligi NBA je v nedeljo pozno zvečer po našem času (23.00) na sporedu tekma vseh zvezd, All-Star, zaradi katere se sezona prekine za nekaj dni. Da bo na tekmi po več kot tednu odsotnosti zaradi poškodbe nastopil tudi Luka Dončić, po poročanju Yahoo Sport piše dobro obveščeni ameriški novinar Marc Stein.

V naslednjih 48 urah bo Luko Dončića najbolj zanimala pokovka

Vprašanja glede nastopa slovenskega zvezdnika so ena pomembnejših zgodb letošnjega konca tedna All-Star. Ljubljančan je namreč v glasovanju navijačev za izbor igralcev, ki bodo nastopili na osrednji tekmi zvezd, osvojil največ glasov.

Da bi Dončić lahko manjkal na tekmi, se je ugibalo od 5. februarja, ko si je na dvoboju njegove ekipe Los Angeles Lakers s Philadephia 76ers poškodoval zadnjo stegensko mišico. Od takrat je izpustil štiri tekme Jezernikov.

Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

A kot je pozno v petek po ameriškem času zapisal Stein, naj bi bil 26-letni Dončić nared za nedeljsko tekmo, ki bo letos potekala v formatu ZDA proti ostalemu svetu in se bo odvijala tako rekoč v Los Angelesu, v dvorani Intiuit Dome v Inglewoodu.

Tekme vseh zvezd so sicer ekshibicijske narave in na njej sodelujoči igralci igrajo z manj napora.

Za Dončića bi to bil šesti nastop na tekmi vseh zvezd od vstopa v ligo NBA leta 2018. Na njej ni nastopil v svoji prvi sezoni v ligi in lani, ko do nastopa zaradi prevelikega števila izpuščenih tekem zaradi poškodbe ni bil upravičen.

V letošnji sezoni je Dončić vodilni strelec lige s povprečjem 32,8 točke na tekmo, ob tem pa prispeva še 8,6 podaje na tekmo in 7,8 skoka.

Prva tekma Jezernikov po odmoru za tekmo vseh zvezd bo na sporedu 20. februarja, ko se bodo pomerili z Los Angeles Clippers.

