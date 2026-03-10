  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Kazen za Luko Dončića (VIDEO)

Zaradi neprimerne geste na tekmi med LA Lakers in NY Knicks bo moral slovenski as ligi NBA plačati 50.000 dolarjev kazni.
FOTO: Meg Oliphant/AFP
Galerija
FOTO: Meg Oliphant/AFP
Peter Zalokar
10. 3. 2026 | 19:16
10. 3. 2026 | 20:06
1:36
Da se Luka Dončić rad prepira s sodniki, je znano že od nekdaj. Zdaj je bilo ligi NBA dovolj in je slovenskega košarkarskega zvezdnika kaznovala s 50.000 dolarji zaradi »neprimerne in neprofesionalne geste«, ki jo je namenil sodniku, je sporočil podpredsednik lige in vodja košarkarskih operacij James Jones.

Kazen se nanaša na incident, ki se je zgodil v nedeljo zvečer na domači tekmi Lakers, ko so s 110:97 premagali New York Knicks. Štiri minute in 35 sekund pred koncem tretje četrtine je Dončić med obrambno akcijo menil, da je izsilil prekršek v napadu krilnega igralca Knicks Mohamedu Diawari. Ker ga sodniki niso dosodili, je s prsti obeh rok nakazal znak za denar, s čimer je očitno želel namigniti, da je bil sodnik podkupljen.

image_alt
Luka Dončić boljši brez LeBrona Jamesa? Statistika ne pušča dvoma

Dončić je dosegel 35 točk ob metu iz igre 11:25 (5:16 za tri točke) ter dodal osem skokov in štiri podaje. Branilec je prvi strelec lige NBA s povprečjem 32,5 točke na tekmo in tretji po številu podaj z 8,4. Sedemindvajsetletnik je bil petkrat izbran v prvo postavo tekme All Star.

image_alt
Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

Slovenski skakalni as Domen Prevc se je v Lahtiju izkazal tudi kot napovedovalec. Igor Medved kot trener ne bo več vodil Suomijev.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 20:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
Preberite več
Luka DončićLiga NBAkazenLA LakersLos Angeles LakersNBAsodniki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Za prvi gol izbral odličen trenutek, Liverpool občutil turško moč

Galatasaray v osmini finala lige prvakov ne bo le opazovalec, prvo tekmo osmine finala z Liverpoolom so dobili z 1:0.
10. 3. 2026 | 20:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna

ZDA v prvih dveh dneh vojne proti Iranu porabile ogromne vsote

Vojna ZDA trenutno stane okrog milijardo dolarjev na dan, vlada predsednika Donalda Trumpa pa bo kongres kmalu zaprosila za dodatna proračunska sredstva.
10. 3. 2026 | 20:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Veliko prezgodaj

Umrl je Alojz Ihan

V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pesnik. Za Delo je bil kolumnist od leta 2019 do danes.
10. 3. 2026 | 20:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Do olimpijske kolajne je prišel s pomočjo ChatGPT

Parabiatlonec Maksim Muraškovski je razkril, kako mu je orodje umetne inteligence pomagalo pri pripravah na igre v Milanu in Cortini.
10. 3. 2026 | 20:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Veliko prezgodaj

Umrl je Alojz Ihan

V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pesnik. Za Delo je bil kolumnist od leta 2019 do danes.
10. 3. 2026 | 20:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Do olimpijske kolajne je prišel s pomočjo ChatGPT

Parabiatlonec Maksim Muraškovski je razkril, kako mu je orodje umetne inteligence pomagalo pri pripravah na igre v Milanu in Cortini.
10. 3. 2026 | 20:20
Preberite več
