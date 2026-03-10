Kazen za Luko Dončića (VIDEO)

Da se Luka Dončić rad prepira s sodniki, je znano že od nekdaj. Zdaj je bilo ligi NBA dovolj in je slovenskega košarkarskega zvezdnika kaznovala s 50.000 dolarji zaradi »neprimerne in neprofesionalne geste«, ki jo je namenil sodniku, je sporočil podpredsednik lige in vodja košarkarskih operacij James Jones.

Kazen se nanaša na incident, ki se je zgodil v nedeljo zvečer na domači tekmi Lakers, ko so s 110:97 premagali New York Knicks. Štiri minute in 35 sekund pred koncem tretje četrtine je Dončić med obrambno akcijo menil, da je izsilil prekršek v napadu krilnega igralca Knicks Mohamedu Diawari. Ker ga sodniki niso dosodili, je s prsti obeh rok nakazal znak za denar, s čimer je očitno želel namigniti, da je bil sodnik podkupljen.

Dončić je dosegel 35 točk ob metu iz igre 11:25 (5:16 za tri točke) ter dodal osem skokov in štiri podaje. Branilec je prvi strelec lige NBA s povprečjem 32,5 točke na tekmo in tretji po številu podaj z 8,4. Sedemindvajsetletnik je bil petkrat izbran v prvo postavo tekme All Star.