Z Luko Dončićem je mogoče prav vse

Košarkarji Los Angeles Lakers se približujejo začetku nove sezone lige NBA, trener J. J. Redick pa še vedno išče najprimernejšo kombinacijo igralcev za začetno peterko. Medtem ko imata slovenski zvezdnik Luka Dončić in Austin Reaves zagotovljeni mesti v prvi postavi, ostaja precej neznank pri preostalih položajih. Nekaj odgovorov bi lahko prinesli zadnji pripravljalni tekmi, predvsem po vrnitvi Walkerja Kesslerja.

Ameriški center je v nedeljo prvič po uvodnih dveh dneh priprav opravil celoten trening. Zaradi poškodbe mezinca na levi roki, ki jo je staknil med poskusom blokade na treningu, je izpustil prve tri pripravljalne tekme. Lakersi so brez njega dosegli dve zmagi in doživeli en poraz.

»Počutim se dobro. Danes sem opravil celoten trening in občutek je bil odličen,« je po vrnitvi povedal Kessler, ki je imel v zadnjem obdobju precej težav s poškodbami. V prejšnji sezoni je zaradi operacije poškodovane leve rame odigral le pet tekem.

Kesslerjeva vrnitev je pomembna predvsem za obrambno igro Jezernikov. Visokorasli center naj bi predstavljal osrednjo oporo pod košem, medtem ko bodo njegovi soigralci izvajali pritisk na nasprotnikove organizatorje igre.

»Naši zunanji igralci, kot so Matisse Thybulle, Ziaire Williams, Quentin Grimes in Jake LaRavia, so odlični pri obrambi igralca z žogo. Luka Dončić in Austin Reaves pa sta zelo dobra v obrambi brez žoge in izjemno inteligentna košarkarja,« je soigralce pohvalil Kessler, ki bo imel pomembno vlogo pri zaščiti obroča Jezernikov.

Redick ima poleg Kesslerjeve poškodbe težave tudi z zdravstvenim stanjem drugih igralcev. Williams se spopada s poškodbo levega stopala, Collin Sexton pa ima težave z desno nogo. Prav zato trener še ni sprejel dokončne odločitve o začetni peterki, v kateri naj bi bili Dončić, Reaves in Kessler, preostali dve mesti pa ostajata odprti.

»Videli smo že nekaj stvari, ki so nam všeč, vendar je zaradi poškodb težko dobiti pravo sliko. Za zdaj še ni nič dokončnega, z Dončićem pa je mogoče vse,« je priznal Redick.

Z izbiro začetne postave se ne obremenjuje niti Austin Reaves, ki zaupa soigralcem. »Na igrišče pridem in igram ne glede na vse. Imamo veliko košarkarjev, ki bi lahko začenjali tekme. Ne glede na to, koga bomo poslali na parket, mu popolnoma zaupamo,« je dejal ameriški branilec.

Lakerse do konca pripravljalnega obdobja čakata še obračuna z Golden State Warriors in Denver Nuggets. Prav na teh tekmah bo Redick poskušal ugotoviti, katera kombinacija igralcev najbolje dopolnjuje Dončića, ki bo tudi v novi sezoni osrednja figura moštva iz Los Angelesa.