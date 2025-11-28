Dončić pred soočenjem z bivšimi: Storite nekaj, to se mora spremeniti (VIDEO)

Zaradi zahvalnega dneva v ZDA sinoči ni bilo tekem v ligi NBA in tudi Luka Dončić se je razveselil dodatnega prostega dneva. Odslej bo ritem tekem spet naporen, ponoči (4.00) bodo košarkarji Los Angeles Lakers gostili nikogar drugega kot Dončićev bivši klub Dallas Mavericks. Splača se skrajšati sobotno noč in si ogledati virtuoza pod košem.

Tekma bo štela tudi v pokalu NBA, ki ga sponzorira družba Emirates. Dončić pa je bil zelo kritičen do podlage, ki jo uporabljajo v tem tekmovanju. »Prosim, naredite nekaj s to podlago. Spolzka je, nevarna. Nazadnje mi je večkrat spodrsnilo in nisem bil edini,« se je po zadnji tekmi pritoževal 26-letni Ljubljančan.

Dallas je Dončićeva stranka, odkar je 2. februarja v šokantni menjavi moral zapustiti Teksas in se preseliti v Kalifornijo, kar se je že izkazalo kot blagoslov pod krinko. Petindvajsetega februarja je dosegel trojni dvojček, 19 točk, 15 skokov in 12 asistenc, za zmago s 107:99. Devetega aprila pa je pri franšizi, ki jo je moral pred kratkim zapustiti tvorec menjave Nico Harrison, dosegel 45 točk za zmago s 112:97.

Po uspešni seriji proti Utah Jazz so Lakers podaljšali niz zmag na pet tekem in v zadnjem obračunu zabeležili pomembno zmago s 135:118 proti Los Angeles Clippers. Dončić je nadaljeval z vrhunsko formo in dosegel izjemnih 43 točk, Austin Reaves pa je jih je prispeval še 31.

Mavericks so na zadnji tekmi izgubili s 102:106 proti Miami Heat. Kljub odlični predstavi P. J. Washingtona, ki je dosegel 27 točk, ekipi ni uspelo zadržati ritma. Poleg tega je nedavna poškodba Anthonyja Davisa prinesla zaplete glede njegove vloge v moštvu. Nastop igralca, ki je po menjavi zamenjal Dončića v Dallasu, je vprašljiv.

Mavericks, ki imajo razmerje zmag in porazov 5:14, bodo za presenečenje proti drugouvrščeni ekipi zahodne konference potrebovali skoraj popolno tekmo. Stavijo na P. J. Washingtona in Maxa Christieja. Toda Jezerniki imajo odlično rotacijo, polno talentov, kot sta Dončić in Reaves, ter izkušeno vodstvo LeBrona Jamesa, zato bodo v vlogi izrazitih favoritov.