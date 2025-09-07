Luka Dončić ne bo večen

V nadaljevanju preberite:

Pred leti je, takrat še v vlogi športnega direktorja Cedevite Olimpije, Sani Bečirović potožil, da skoraj nima od kod črpati domačih igralcev, ki so vedno prinašali rezultate, ne glede na kakovost tujcev. »Ne vem, ali bi v slovenski ligi našli enega fanta, ki bi se brez večjih težav vključil na raven evropskega pokala,« je potožil.

Resnici na ljubo, tudi letos bi imele njegove besede povsem enako sporočilo. Le naslovnik bi se zamenjal, od Cedevite Olimpije do slovenske reprezentance. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić doma res ni imel košarkarja dodane vrednosti, za raven »evropskega pokala«. Kaj šele evroligaškega.

Največji izziv za slovensko košarkarsko prihodnost je povezan s proizvodnjo nadarjenih košarkarjev v močnem domačem klubu. Ta izziv je enak že dobro desetletje oziroma od takrat, ko je zadnjič igrala v evroligi (2012/2013): da se Cedevita Olimpija vrne med evropsko elito ali najmanj med vodilne in najmočnejše v »drugi« evropski ligi. In pri tem ne postane nekakšna podružnica ameriških košarkarjev na popotovanju po Evropi, temveč brusilnica nadarjenih košarkarjev, predvsem tistih, ki jih zdaj prehitro ukradejo bogatejši klubi ali univerze v ZDA.