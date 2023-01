Luka Dončić tokrat ni našel izhoda iz keltskega labirinta

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Bostona so pripotovali v Dallas dva dneva po polomu v Oklahoma Cityju (113:150), vendar so potrdili, zakaj so najuspešnejši v ligi NBA. Teksaško zasedbo so ugnali s 124:95 in prekinili njen niz sedmih zmag, dodobra pa so omejili tudi učinek Luke Dončića, ki je v prejšnjih petih nastopih dosegel v povprečju 44,5 točke. Tekmo je pričakal po razglasitvi prve serije izbora za tekmo All-Star, v katerem zaseda peto mesto med vsemi z 2.388.502 glasovoma in tretji med igralci zahodnih moštev; vodi LeBron James (LA Lakers, 3.168.694).

Po gladkem porazu Dallasa so se mnogi spraševali, ali je slovenski as morda bolan ali poškodovan, zakaj? Dodatna težava Dallasa je bila, da drugi aduti moštva niso mogli nadomestiti primanjkljaja. Več v članku.