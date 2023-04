Luka Dončić ni odgovoren, ne trudi se ...

Nekdanji košarkar in prvak lige NBA z Bostonom Kendrick Perkins je še en v nizu vse bolj glasnih kritikov Luke Dončića. Športni analitik pri televizijski postaji ESPN je v vse verjetnejšem Dallasovem predčasnem koncu sezone v slovenskem asu videl enega od krivcev za neposrečeno sezono.

Perkins je priznal, da se preizkus s Kyriejem Irvingom ni obnesel, a je prst usmeril v 24-letnega Ljubljančana. »Ko gledam Luko Dončića, me zelo moti govorica njegovega telesa, ne le do vodstva, ampak tudi do soigralcev. Kujanje, zmajevanje z glave, komunikacija z mediji. Govorimo o 132 točkah, koliko od teh je bilo njegovih?,« se je po porazu proti Atlanti spraševal Kendrick in ga izzval.

Kendrick Perkins in Goran Dragić sta bila nekoč tekmeca na parketu, zdaj pa Perkiza televizijsko postajo ESPN analizira ligo NBA. FOTO: Ralph Freso/Reuters

»Kdaj boš odgovoren? Lahko bi se vsaj potrudil. Z lahkoto je reči, da, Kyrie je kriv, ali Jason Kidd ne ve, kaj počne. Toda, v katerem trenutku bomo dejansko začeli kazati s prstom pri Luki. Kdaj bomo govorili o njegovih slabih navadah, slabih vodstvenih sposobnosti, o tem, da se v obrambnih prizadevanjih ne trudi, o tem, ali nas bo treba skrbeti, ali bo v formi ali ne. To so pomembne stvari. Čeprav bo vedno dosegel 30 točk, osem in devet skokov ali asistenc ter nas bo zavedel. Ko gledate igro, vidite, kako Luka moštvo izuši. Obstaja dva konca parketa in mislim, da je to za Luko vse zahtevnejši proces, kako biti vodja in se šele uči, kako biti franšizni fant,« je strnil oceno o najboljšem Dallasovem igralcu 38-letni Perkins.