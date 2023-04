Luka Dončić ni vodja, a tudi Lionel Messi ni bil

V nadaljevanju preberite:

V Dallasovem načrtu preboja v vrh ali oblikovanju moštva za vrh je bolj kot ne jasno, da nima vodje. Luka Dončić, ki naj bi bil vodja, to ni. Še ni. Preden pojasnim pogled s svojega zornega kota; Dirk Nowitzki, največja klubska legenda, je šele v svoji 13. sezoni pri Dallasu in v ligi NBA popeljal teksaško moštvo do naslova v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Tudi Dallasov zgodovinski in vrednostni status v NBA sega le do zlate sredine.