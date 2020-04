Luka Dončić: Nikjer ni tako, kot je doma

Ljubljana

Želi si, da bi s soigralci napadel naslov prvakov lige NBA. FOTO: USA Today Sports

slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA, je v pogovoru za svojo spletno stran poudaril, da mu za olimpijske igre ne bo zmanjkalo motivacije, četudi so jih zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na prihodnje leto. »Če bom zdrav in brez poškodb, bom seveda z veseljem znova oblekel slovenski dres,« je dejal 21-letni zvezdnik. In čeprav je to sezono čez lužo popravil veliko rekordov, pravi, da ga bo tudi v bodoče najbolj motiviralo to, da bo lahko skupaj z ekipo prišel do šampionskega prstana: »Želim si to, kar si vsi pri moštvu: postati prvaki lige NBA. Ta misel mi daje moč na parketu in to me motivira, da vedno igram na vso moč.«Čeprav so ga stroka in novinarji že začeli postavljati ob bok velikanom košarke, kot soin drugi, pa je to zanj, kot pravi, le dodatna motivacija in ne pritisk: »Vem, da se od mene vsako tekmo veliko pričakuje in seveda mi vse te primerjave laskajo, saj sem ob teh imenih zrasel in se po njih zgledoval. Vsak mi je po svoje dal nekaj, kar tudi mene danes dela boljšega na parketu. Ne čutim pa nikakršnega pritiska, še vedno mi je najbolj pomembno, da na igrišču uživam, primerjave pa si jemljem kot dodaten izziv in motivacijo, da sem iz tekme v tekmo boljši.«Virus covid-19 je marca prekinil sezono v ligi NBA. Dončić je ob tem dejal: »Zame je bil to velik šok. Za novico smo izvedeli med tekmo. Nikoli si ne bi mislil, da bo imel ta virus takšne razsežnosti. Težko je bilo dojeti in sprejeti to novico.« Po prekinitvi je ostal v karanteni v Dallasu, da mu ni bilo dolgčas, sta v veliki meri z viškom energije poskrbela tudi njegova psa: »Čas sem si krajšal še z računalniškimi igricami, pogledal sem si kakšno serijo, vzdrževal pa sem redne stike s svojimi domačimi in prijatelji prek telefona.«Dončić se je odločil priti v Slovenijo in odločitve ne obžaluje. Nasprotno, pravi, da takšnih razmer za trening, kot jih ima doma v okolici svoje hiše, nima v ZDA: »Vedel sem, da je to v tistem trenutku najboljša odločitev in nisem se motil. Tako fizično kot psihično mi bo čas, ki ga bom lahko do nadaljevanja lige NBA preživel v Sloveniji, dobro del. Saj veste, kako pravijo, nikjer ni tako, kot je doma.« Prva stvar, ki jo je storil, ko je prišel domov, je bila, da je preizkusil, kako je znova držati žogo v rokah in vreči na koš. »Najprej sem vrgel na koš, ki ga imam pred svojo hišo. Sledil je dolg spanec, saj mi na letalu ni uspelo zaspati. Zdaj sem že v ritmu, formo do vrnitve na parket vzdržujem z rednimi treningi, predvsem s treningi meta in vajami za vzdrževanje moči.«