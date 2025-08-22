  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Pristno srečanje podžgalo špekulacije o sanjski navezi Dončić-Jokić (VIDEO)

    Navijači so spet začeli sanjati o scenariju, v katerem bi se Srb pridružil Slovencu v LA Lakers, kar bi ustvarilo enega najmočnejših tandemov v zgodovini NBA.
    Nikola Jokić in Luka Dončić sta stara znanca in prijatelja. FOTO: Garrett Ellwood/AFP
    Galerija
    Nikola Jokić in Luka Dončić sta stara znanca in prijatelja. FOTO: Garrett Ellwood/AFP
    Peter Zalokar
    22. 8. 2025 | 19:09
    22. 8. 2025 | 19:34
    3:36
    A+A-

    Po tekmi med Srbijo in Slovenijo v pripravah na eurobasket 2025 sta Luka Dončić in Nikola Jokić delila prisrčen trenutek, ki je hitro postal viralen na družbenih omrežjih in je znova vnel govorice o morebitni njuni skupni prihodnosti v ligi NBA.

    Po koncu tekme, ki jo je Srbija prepričljivo dobila s 106:72, sta se Dončić in Jokić srečala na igrišču, kjer je Jokić Dončića prisrčno pozdravil s poljubom na lice, potem ko je Dončić s »petko« pozdravil Jokićevo hčerko Ognjeno. Ta trenutek je pokazal močno vez med zvezdnikoma NBA, kar je takoj sprožilo špekulacije o novi »bromanci«, tj. njuni morebitni združitvi v Los Angeles Lakers, je med drugimi poročala tudi španska Marca.

    Luka je pozdravil Jokićevo hčerko. FOTO: KZS
    Luka je pozdravil Jokićevo hčerko. FOTO: KZS

    Dodatno olje na ogenj je prilil podatek, da Jokić ni podaljšal pogodbe z Denver Nuggets. To je povzročilo številne govorice in ugibanja o njegovem morebitnem prestopu v prihodnosti. Oboževalci so hitro začeli sanjati o scenariju, kjer bi se Jokić pridružil Dončiću v Lakersih, kar bi ustvarilo enega najmočnejših tandemov v zgodovini NBA. Na družbenih omrežjih so se pojavili številni zapisi in objave, ki so izražali navdušenje nad to možnostjo, kar je še dodatno okrepilo govorice.

    Interakcija med Dončićem in Jokićem je bila topla in pristna, kar je potrdilo njuno medsebojno spoštovanje in prijateljstvo. To je bilo jasno vidno v trenutku, ko sta se objela in si izmenjala nekaj besed. Takšni trenutki so redki in dragoceni v svetu profesionalnega športa, kjer rivalstvo pogosto prevlada nad prijateljstvom, navaja španski časopis.

    Bosta Luka in Nikola soigralca? FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports
    Bosta Luka in Nikola soigralca? FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

    Čeprav so govorice o Jokićevem prestopu v Lakers za zdaj le špekulacije, pa je jasno, da bi združitev teh dveh izjemnih igralcev močno vplivala na NBA. Dončić in Jokić sta oba izjemna talenta, ki bi skupaj lahko ustvarila neustavljivo silo na igrišču. Za zdaj pa ostaja vprašanje, ali bo Jokić res zapustil Denver in se pridružil Dončiću v Los Angelesu, odprto. Oboževalci pa bodo z zanimanjem spremljali nadaljnji razvoj dogodkov in upali na uresničitev svojih sanj o superzvezdniški ekipi Lakersov, piše Marca.

    Naslednik LeBrona

    Dončić je postal osrednja figura Lakers, kar pomeni, da se ekipa pripravlja na prihodnost po LeBronu Jamesu. Po dolgotrajnem razmisleku se je vodstvo Lakersov odločilo, da bo prihodnost franšize zgradilo okoli mladega slovenskega zvezdnika. Njegova prisotnost v ekipi ne pomeni le zamenjave za LeBrona, temveč tudi novo ero za Lakers.

    Odigrala sta že veliko tekem. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports
    Odigrala sta že veliko tekem. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

    Podpis dolgoročne pogodbe z Dončićem je bil ključni korak, ki je prinesel pomembne spremembe v ekipi. Po besedah predsednika košarkarskih operacij in generalnega direktorja Roba Pelinke je bila to »monumentalna odločitev« v zgodovini franšize. Pelinka je poudaril, da so izjemno hvaležni za to partnerstvo, saj se je »najboljši mladi košarkar na svetu« zavezal k dolgoročni prihodnosti z »najboljšo športno franšizo na svetu«.

    Luka DončićNikola JokićNBAkošarkaLeBron JamesLA LakersLiga NBADenver Nuggetseurobasket 2025

