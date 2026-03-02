Ob gala predstavi Dončić dobil poseben obisk: Je najboljši na svetu! (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so sredi zahtevnega niza tekem, imajo pa tudi nekaj sreče. Golden State Warriors so bili v dvoboju z Luko Dončićem (129:101) močno oslabljeni, Sacramento (128:104) je že zdavnaj odpisal to sezono, enako velja tudi za naslednje tekmece New Orleans Pelicans (sreda, 4.30). Dončić je na zadnjih tekmah znova izvrsten, tokrat ga je v Los Angelesu obiskal Novak Đoković.

Sloviti srbski teniški igralec je velik ljubitelj košarke, redno jo spremlja v Atenah, kjer živi, prav tako je velik navijač beograjske Crvene zvezde, enako kot Dončić. Tokrat je slovenskega zvezdnika obiskal v Kaliforniji in se slikal tudi z LeBronom Jamesom, videl pa je še eno napadalno simultanko Slovenca.

Na začetku leta je Dončić imel precej težav z metom za tri točke, v zadnjih tednih trojke znova postajajo njegov adut. Tokrat je občinstvo dvignil na noge, ko je v eni od akcij že pristal na tleh, se nekako med vodenjem žoge pobral in potopil trojko skozi obroč.

»Noro je, da me je Novak obiskal v Los Angelesu, zame je on najboljši vseh časov. To je res izjemna čast, govorila sva pred tekmo, upam, da se srečava tudi po tekmi. Res je bilo nekaj posebnega,« je dejal o Novaku, o košarki pa: »Ne smemo se ozirati na hrup od zunaj, pomembna je le vsaka naslednja tekma. Zadnji dve smo odigrali odlično.«

Dončić je v 29 minutah zbral 28 točk, iz igre je metal 10/16 in 4/8 za tri. Veliko minut so na voljo dobili tudi igralci s klopi, v ciljnem šprintu rednega dela sezone bo vsaka dodatna minuta počitka dobrodošla.

Liga NBA:

San Antonio Spurs 89:114 New York Knicks

Wembanyama 25, Vassell 18; Bridges 25, Brunson 24

Milwaukee Bucks 97:120 Chicago Bulls

Portis 18, Thomas 15; Sexton 22, Buzelis 20

Cleveland Cavaliers 106:102 Brooklyn Nets

Harden 22, Allen 20; Porter Jr. 26, Wolf 23

Minnesota Timberwolves 117:108 Denver Nuggets

Edwards 21, McDaniels 20; Jokić 35, Murray 25

Memphis Grizzlies 125:106 Indiana Pacers

Hendricks 19, Wells 18; Walker 21, Potter 18

Portland Trail Blazers 101:135 Atlanta Hawks

Holiday 23, Clingan 15; Okongwu 25, Kuminga 20

Detroit Pistons 106:92 Orlando Magic

Cunningham 29, Harris 23; Banchero 24, da Silva 19

Philadelphia 76ers 98:114 Boston Celtics

Maxey 33, Edgecombe 23; Queta 27, Brown 27

Oklahoma City Thunder 100:87 Dallas Mavericks

Gilgeous Alexander 30, Holmgren 19; Martin 18, Williams 14

New Orleans Pelicans 117:137 Los Angeles Clippers

Poole 28, Queen 19; Leonard 23, Collins 17

Sacramento Kings 104:128 Los Angeles Lakers

Clifford 26, Raynaud 16; Dončić 28, James 24