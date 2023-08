Luka Dončić obsedel v Atenah, Vlatko Čančar tragično obležal

V nadaljevanju preberite:

Za Grke se je začelo slovesno zaradi upokojitve dresa legendarnega Nikosa Galisa, končalo v veselem razpoloženju. Njihovi košarkarji so še drugič v treh večerih premagali Slovenijo (88:77) tudi brez svojega glavnega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in si dodatno okrepili samozavest med pripravami na svetovno prvenstvo. Luka Dončić in soborci so v Atenah igrali za odtenek manj učinkovito kot v sredo v Stožicah, obramba je ostala njihova šibka točka. Bojimo se tudi, da je moštvo izgubilo Vlatka Čančarja.

Kje je imela slovenska zasedba največje težave pri ustavljanju tekmecev? Kolikšna nihanja si je tokrat privoščila? Koliko časa je igral Dončić ob zelo pičli beri skokov in asistenc? Slovenija je zaostajala že z 20 točkami razlike, a hujši udarec je prejela v 37. minuti, zakaj? Kakšna je bila razlika med moštvoma v statistiki in kako je razplet ocenil selektor Aleksander Sekulić?