Luka Dončić očitno ne bo rešil (D)allasa

Dosežki slovenskih košarkarjev v ligi NBA so, blago rečeno, nenavadni. Vlatko Čančar in Goran Dragić sta z Denverjem oziroma Milwaukeejem prva v obeh konferencah, a sta marca skupaj dosegla 15 točk v 30 nastopih svojih moštev. Luka Dončić je medtem drugi najboljši strelec prvenstva s povprečjem 32,8 točke, vendar bo verjetno spremljal končnico zgolj prek TV ekrana. Z 22 točkami, 7 skoki in 7 asistencami ni mogel preprečiti še sedmega poraza Dallasa v zadnjih osmih dvobojih. Tokrat po podaljšku.

Ljubljančan bi lahko v Atlanti postal junak večera, a je postal tragični junak, ne le zaradi zgrešenega poskusa tik pred koncem tekme. Njegov met je bil skromen, deveti najslabši v vsej sezoni. Dallas je še enkrat odpovedal pri igri v obrambi, zato je postal tarča zbadljivk. Kakšnih? Kakšne možnosti sploh še ima za uvrstitev v predkrog končnice lige NBA?