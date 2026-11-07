Dončić razkril, zakaj se je odločil za nor met čez polovico igrišča

Po novi strelski predstavi, s katero je odločilno prispeval k zmagi Los Angeles Lakersov nad Portlandom s 124:118, slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić ni skrival zadovoljstva. Bolj kot o 53 doseženih točkah je po tekmi govoril o moštvenem preobratu, zaupanju med soigralci in veselju, ki ga še vedno občuti ob igranju košarke.

Za eno najbolj odmevnih potez večera je poskrbel že ob izteku prvega polčasa, ko je z metom s približno 19 metrov premagal sireno in zmanjšal zaostanek domačih na sedem točk. Dončić je po tekmi v šali pojasnil, da je želel s takšno potezo spremeniti razpoloženje na parketu in tribunah.

»Upal sem, da nas bo takšen koš dvignil. To spremeni celotno energijo v ekipi in dvorani. Zato se mi je zdelo, da je to pomemben met, ki ga je treba zadeti. In prav zato sem se tudi odločil zanj,« je povedal slovenski zvezdnik.

Jezerniki so se po zaostanku sredi prvega polčasa vrnili predvsem po zaslugi precej boljše obrambe. V tretji četrtini so Portland omejili na vsega 15 točk, sami pa jih dosegli 34. Z delnim izidom 17:0 so povsem obrnili potek srečanja in pred zadnjimi dvanajstimi minutami vodili za 12 točk.

»V slačilnici smo se veliko pogovarjali o zaupanju drug v drugega in ves čas verjeli, da lahko preobrnemo izid. To, da smo ekipo z najboljšim napadom v ligi omejili na le 15 točk, kaže, česa smo sposobni,« je poudaril Ljubljančan, ki je samo v tretji četrtini dosegel 20 točk.

Portland se je v zadnjem delu srečanja še približal. Med Dončićevim počitkom so gostje nanizali deset zaporednih točk, zato ga je trener JJ Redick znova poslal na parket. Domači so nato odbili nalet tekmecev in vpisali osmo zmago na deseti tekmi sezone.

Po novi strelski eksploziji se Dončić ni želel posebej posvečati individualnim dosežkom in zgodovinskim primerjavam. Kljub veliki minutaži je poudaril, da se fizično dobro počuti. »Pred nami je še dolga sezona. Odigrali smo šele deset tekem, 72 nas jih še čaka. A dokler zmagujemo, se dobro počutim. Upam, da se bo to nadaljevalo.«

Ob koncu je spregovoril tudi o zadovoljstvu, ki ga doživlja na košarkarskem parketu. »Ta čas zelo uživam. Igranje košarke mi prinaša veliko veselja, še posebej takrat, ko igramo na takšen način in zmagujemo. Košarka je bila vse moje življenje moje sanje, igranje v ligi NBA prav tako. Tako da preprosto živim svoje sanje.«

Lakerse zdaj čakajo štiri zaporedna gostovanja. Najprej bodo igrali v Detroitu, nato v Atlanti in Milwaukeeju, gostujočo turnejo pa bodo sklenili v Phoenixu.