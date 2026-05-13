Luka Dončić ostaja zadnji, ki je prvake sklatil z vrha

Brez »podaljška« in novega poleta proti Oklahomi se je končala sezona Los Angeles Lakers. Brez razočaranja in tudi brez presenečenja, čeprav sta imela LeBron James in Austin Reaves sijajni priložnosti za častno zmago. Aktualni prvaki zanesljivo korakajo proti finalu lige NBA, pred Luko Dončićem pa je dolgo poletje, v katerem lahko naredi še nekaj korakov in se utrdi na vrhu košarkarske piramide. Kljub grenkemu priokusu zaradi poškodbe slovenskega zvezdnika si za doseženo v sezoni Luka in soigralci zaslužijo visoko oceno.

Bili so blizu, proti Houstonu je J. J. Redick dočakal prvo zmago v seriji končnice v trenerski karieri, Oklahoma pa je pokazala, da še ni na ravni Dallasa iz sezone 2023/24, ki je kot zadnji ustavil Shaija Gilgeous-Alexandra in soigralce v končnici. Pred dvema letoma je Dončić proti Oklahomi odigral nekaj najboljših partij kariere, ob sebi pa je imel moštvo, zgrajeno povsem po njegovem okusu.